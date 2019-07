Besne požari u Rusiji, gori 900 hiljada hektara šume (foto)

Površina šumskih požara na teritoriji Krasnojarskog kraja u Rusiji se za 24 časa povećala za više od 60 hektara i dostigla skoro 907.000 hektara. Zasad ne postoji opasnost po ljudska naselja, saopštio je regionalni centar za šumske požare.

So, Siberia is burning with 9000km2 under fire in Krasnoyarsk krai, 5000km2 in Irkutsk oblast and 5000km2 in Yakutia. Cities are covered in smog for days, people are having trouble breathing, forests are being wiped off#POTUŠITEPOŽARЫSIBIRI pic.twitter.com/MZsYIhELmF

— molecular vernacular (@vikkink) July 25, 2019