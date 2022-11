Bilčik zabrinut, pozvao na dijalog o izlasku iz krize u CG

PODGORICA – Evroposlanik Vladimir Bilčik izrazio je danas zabrinutost zbog, kako je rekao, ustavne, političke i ekonomske situacije u Crnoj Gori i pozvao partije na dijalog i dogovor o izlasku iz krize, te poručio da je crnogorska vlada izgubila legitimitet.

„Dijalog, potreban vam je dijalog, ali on ne može biti tu samo radi dijaloga, već mora da dovede do određenih odluka“, kazao je Bilčik, koji u Podgorici učestvuje na Skupštini građana i dodao:

„U ovom trenutku biću iskren – veoma sam zabrinut za situaciju u Crnoj Gori, zato što vidim da je osetljiva osnova vaše zemlje, ustavni temelj, politički temelj, ekonomski temelj, ugrožen je i doveden je u pitanje“.

Zato je, kazao je, važno da angažujemo građane i dodao da je zato tu jer mu je kao prijatelju stalo.

„Ja sam prijatelj evropske, demokratske Crne Gore. Želim da vidim da evropska i demokratska Crna Gora napreduje, zato sam ovde. Želim da vas ohrabrim da izađete iz ove krize, evropske institucije vas posmatraju“, rekao je.

Bilčik je na konferenciji za novinare nakon Skupštine građana rekao da Crna Gora nema legitimnu vladu. „Izgubila je legitimitet. Nema poverenja u vladu, i moraju da se donesu određene odluke. I Crnoj Gori je potrebna politička vlada“, kazao je Bilčik.

Postoje, istakao je, dva načina da vlada bude izabrana, većinu u Skupštini ili kroz izbore.

„Ali gledajući broj pokušaja koje smo gledali u Skupštini, verujem da su izbori put za izlazak iz krize“, kazao je Bilčik.

On je na pitanje kako vidi usvajanje izmena Zakona o predsedniku, rekao da se odgovor na to pitanje mora naći u Crnoj Gori.

„Evropa posmatra pažljivo ono što se dešava, i mi iskazujemo bojazan, a to znači da je situacija veoma ozbiljna. I ovo pitanje je vezano za kapacitet Crne Gore da se pozabavi problemima. Odgovori na ta pitanja moraju se pronaći u CG. Moraju se pronaći u okrvirima Ustava, koliko god da je nesavršen. U okvirima kulture dijaloga, kompromisa i razumevanja. Evropska unija je angažovana, imamo dijalog i spremni smo da učestvujemo pri pružanju pomoći ali to mora biti neposredno. Nije dovoljno da imamo stagnaciju, moramo imati funkcionalan Ustavni sud i za to je neophodan dijalog u celom političkom spektru“, kazao je Bilčik.

Bilčik je ranije na Skupštini građana kazao da su ovo teška vremena za sve u Evropi i za Crnu Goru i to daje više razloga da se radi na ovim projektima koji pokazuju da demokratija pravi razliku i da učešće građana pravi razliku.

„Nadam se da će Skupština građana postati uzor ne samo za saradnju EP i Skupštine Crne Gore već za naše veće angažovanje na Balkanu“, kazao je Bilčik.

On je rekao da su teška vremena za CG, vremena razdora i polarizacije, ali da mu je drago što vidi predstavnike većine političkih stranaka u Skupštini danas.

Do cilja puta koji je Crna Gora izabrala – put Evropske unije – moguć je samo teškim radom.

„Želeo bih da vidim evropsku i demokratsku Crnu Goru i da iz Skupštine čujem da su oni koji su odgovorni za budućnost Crne Gore spremni da odrade sve da bi Crnu Goru odveli u pravom smeru“, kazao je Bilčik.

Predsednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović poručila je da će preporuke koje su dobili od građana u domenu korupcije, koji je prepoznat kao gorući problem u Crnoj Gori, biti siguran putokaz za hvatanje u koštac sa ovom pojavom.

Ona je na Skupštini građana kazala da je ponosna što sa Evropskim parlamentom realizuju ovaj prijekat koji omogućava da se glas građana čuje neposredno u ovom domu.

„Demokratiji su neophodni aktivni i osvešćeni građani, a naša obaveza je da ojačamo njihove poverenje u parlament“, saopštila je Đurović.

Crna Gora se, kako navodi, trenutno nalazi na raskrsnici kada treba odlučiti kojim putem ćemo krenuti:

„Da li ćemo ostati zaparloženi u besmislenim političkim sukobima koji nikome ne donose dobro ili ćemo krenuti putem dijaloga i dogovora. Duboko verujem da je dijalog lek za sve naše razlike i probleme. Sasvim je jasno da nam je potreban razgovor o brojnim pitanjima, a pre svega o tome kako da našim građanima obezbedimo sigurnu evropsku budućnost. U vezi sa tim je i pitanje pravosudne reforme, koje nas već dugo opterećuje i blokira naš put ka Evropskoj uniji“, navela je Đurović, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

