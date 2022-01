Biler: Štab u Albaniji signal da su SAD posvecene miru na ZB

BON – Sjedinjene Američke Države uspostaviće komandu specijalnih snaga u Albaniji, a bivši general NATO Erhard Biler kaže da je ta zemlja odabrana jer je već 13 godina vredan partner NATO sa mnogim sposobnostima koje može da doprinese toj organizaciji, ali i zbog toga što postoji interes da se nastavi sa podrškom albanskim oružanim snagama.

U intervjuu za „Dojče vele“, Biler je naveo da je ta lokacija bitna i zbog obuke drugih zemalja NATO u regionu – Hrvatske, Severne Makedonije, Crne Gore i Slovenije, dodajući da je to signal da su SAD posvećene miru na Balkanu.

Biler je objasnio da će se komanda uspostaviti za obuku specijalnih snaga, jer, kako navodi, specijalne snage zavise od veoma tesne multinacionalne saradnje.

„Specijalne snage su elitne jedinice koje se mogu koristiti u komandosima iza neprijateljskih linija, na primer za otkrivanje i borbu protiv neprijateljskih ciljeva visoke vrednosti, kao što su artiljerija i raketni položaji. Njihovi zadaci takođe uključuju spasavanje talaca i evakuaciju ljudi u hitnim slučajevima i hapšenje ratnih zločinaca i borbu protiv terorista“, objasnio je Biler.

Na pitanje za koje misije su te specijalne snage predviđene u Albaniji, Biler kaže da ne misli da je u prvom planu direktan operativni interes, već da, pre svega, to ima veze sa obukom, kao i američkim angažmanom u regionu.

„Politički, vojno i strateški, važno je reći građanima Balkana da živite u važnom području koje je od izuzetnog interesa za Ameriku, NATO i ostatak Evrope“, rekao je Biler.

Na pitanje da oceni trenutnu situaciju na Zapadnom Balkanu, Biler kaže da na Kosovu vidi značajan napredak u sektoru bezbednosti.

„Uvek sam srećan kada odem na Kosovo i vidim šta policija zaista može da uradi. Ovo se videlo prošlog leta, tokom policijske akcije za sprovođenje zakona na severu. Kosovske bezbednosne snage su do sada ušle u veoma uspešan put. Sa vojne strane, vidim manje izazova za budućnost. Ono što me malo brine je to što se nacionalistička retorika na Zapadnom Balkanu ne smanjuje, već raste“, rekao je Biler.

Upitan na koju retoriku misli, Biler je kazao da govori o onima koji prete upotrebom oružanih snaga ili koji žele da povuku oružane snage iz Federacije, kako se, navodi, čuje u Bosni i Hercegovini, a podstaknuti nekim političarima iz Srbije.

„Mislim da je dobro da stranke sednu i razgovaraju o tome kako su političari radili ovde u Centralnoj Evropi posle Drugog svetskog rata, i da podvuku pomirenje, a ne nacionalističke ideje“, naveo je Biler.

Ističe i da evropska strana takođe treba da učini više, kao i da integracija zemalja Zapadnog Balkana u EU mora biti brža.

„Ovo nije čin milostinje, već u našem iskrenom interesu“, zaključio je Biler.

(Tanjug)

