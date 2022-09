Bolje je pospešivati saradnju, nego živetu u prošlosti

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji boravi u Beogradu na sajmu vina u orgaizaciji Otvorenog Balkana i prisustvuje sastanku lidera ove inicijative, izjavio je da misli da je bolje pospešivati saradnju, nego živeti u prošlosti.

„Mislim da je bolje da pospešujemo saradnju, jer će u Beogradu biti ministri spoljnih poslova Mađarske i Turske, koja je kandidat za EU. Sastanak ima veliki podršku Ambasade SAD u Beogradu, čiji će ambasador Kristofer Hil biti takođe na događaju“, rekao je Abazović u opširnom intervjuu podgoričkim Vijestima uoči jučerašnjeg dolaska u Beograd.

Premijer kaže da sajam vina u Beogradu u organizaciji Otvorenog Balkana ima lep kontekst.

„Biće i naših izlagača, mi idemo da podržimo našu privredu, biće i Plantaže, sedam privatnih vinarija“, rekao je Abazović i dodao:

„Mi treba više da promovišemo biznis ideje, sada je to vino, sutra turizam, energetika… Pobornik sam Otvorenog Balkana i smatram da granice među državama treba da budu labave, da ljudi ne čekaju po četiri sata, da im se poštuju dokumenta, diplome, da lakše otvaraju firme, rade. Ako je to nekome minus, on ne deli evropske vrednosti jer taj sistem funkcioniše u EU“.

Dodao je da Luksemburg, Nemačka, Belgija priznaju lične karte, imate labavu granicu…

„Zašto mi to ovde ne bismo imali? Zato što smo ratovali ranije. Ja biram mir, pomirenje. Ko želi da promoviše konfilkt, svađu, zidove, čvrste granice – taj živi u prošlosti i konektovan je na ovo o čemu smo pričali“, rekao je Abazović odgovarajući na konstataciju da ide u Beograd na sastanak inicijative Otvoreni Balkan iako nema podršku cele vlade za to.

(Tanjug)

