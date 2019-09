VAŠINGTON – Odlazeći američki savertnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton izjavio je danas da je on u ponedeljak veče ponudio ostavku američkom predsedniku Donaldu Trampu, na šta mu je ovaj predložio da razgovaraju sutra.

On je to napisao na svom Tviteru, a nakon što je Tramp izjavio da je on Boltonu predložio da podnese ostavku, prenosi AP.

AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

(Tanjug)