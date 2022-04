Božinović: Moja ostavka nije na stolu

ZAGREB – Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović oglasio se povodom pravosnažne presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske u slučaju pogibije izbegle devojčice Madine Husini, nakon što je Centar za mirovne studije (CMS) zatražio njegovu i ostavku drugih nadležnih u tom resoru i poručio da njegova ostavka nije na stolu.

CMS je, naime, zatražio hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske nakon što je Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava odbilo zahtev Hrvatske za ponovnim razmatranjem slučaja pogibije male Madine.

Mala Madina i njena porodica su od ovog suda potvrđeni kao žrtve nezakonitog proterivanja iz Hrvatske, što je za posledicu imalo pogibiju ove šestogodišnje devojčice 21. novembra 2017.

Iz CMS su poručili da nakon potvrđivanja ove presude hrvatska vlada i premijer Andrej Plenković, kako navode, „ne mogu više okretati glavu, već moraju hitno da smene odgovorne na čelu s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem“.

CMS zahteva i hitnu smenu onih koji, kako kažu, snose komandnu i političku odgovornost, odnosno direktora policije Nikole Miline, načelnika Uprave za granicu policije i pomoćnika direktora Zorana Ničena, kao i državne sekretarke Terezije Gras uključene u pritiske na branitelje ljudskih prava i blokiranje nezavisnih međunarodnih istraga.

„Tražimo od vlade da donese konkretne mere kojima će se zaustaviti nezakonita i nasilna proterivanja izbeglica iz Hrvatske, omogućiti eikasne istrage i sankcionisanje počinitelja te omogućiti puna nezavisnost i efikasnost mehanizma za nadzor rada policije u području migracija i da u donošenje tih mera uključi advokate i organizacije koje su dovele ovaj slučaj do Evropskog suda za ljudska prava, kao i nezavisne institucije za ljudska prava“, naveli su iz CMS.

Ministar Božinović je, komentirajući presudu, rekao da je odgovornost uvek u ovakvim slučajevima na sistemu.

„Moramo videti koje su to sve stvari koje mogu i treba da se isprave kako je bilo i u drugim slučajevima. Poenta ovih presuda je da vi popravite sistem i uvek se ide na to da ono što se nauči kao nedostatak se ispravi, ali kroz određena rešenja“, rekao je Božinović.

Božinović zbog ovog slučaja ne razmišlja o ostavci.

„Ne, ja mogu kao ministar reći da je to tragedija. To se dogodilo na teritoriji druge države… Sud je zaključio to što je zaključio, a mi moramo iznaći rešenja. Moja ostavka nije na stolu“, rekao je Božinović, preneli su hrvatski mediji.

Mala Medina je poginula pošto su hrvatski graničari proterani sa teritorije ove države u koju su ušli iz Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.