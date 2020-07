Bradić: Desetodnevni karantin neizbežan

BERN – U Švajcarskoj je odluka centralnih vlasti o obaveznom karantinu za građane koji se vraćaju sa Zapadnog Balkana uticala na mnoge naše zemljake koji žive u toj zemlji da, ovog leta, odustanu od putovanja u otadžbinu.

„Švajcarska je početkom meseca donela uredbu vezanu za preporuku Evropske komisije, koja je definisale države za koje je htela da da zeleno svetlo za putovanje u zemlje Šnegena I EU. Švajcarska nije članica EU, alI jeste Šengena. Švajcarske vlasti su saopštile da su primile k znanju preporuku EU, ali je savezna vlada na preporuku Saveznog ureda za zdravstvo (BAG) sastavila listu od 29 država I regiona koje smatra kriznim teritorijama, i na kojoj su države od Argentine, Albanije, SAD, Švedske, sve do Srbije I drugih zemalja Zapadnog Balkana. Za putnike iz tih zemalja neophodan je karantin u trajanju od 10 dana po povratku sa navedneih teritorija, nebitno od državljanstva I porekla“, objasnio je za Tanjug ambasador Srbije u Bernu Goran Bradić.

On je podvukao da, na osnovu te uredbe, svaka osoba koja dolazi iz Srbije mora u desetodnevni karantin.

„Ta mera je uticala da jedan broj naših građana odustane od putovanja, ali su neki ipak rešili da putuju u Srbiju, s tim što moraju deset dana ranije da se vrate zbog obaveznog karantina, kako ne bi imali problema sa poslodavcem I kantonalnim vlastima. Zaprećene kazne su do 10.000 franaka onima koji ne poštuju uredbu. Kada se vrate iz Srbije moraju da se prijave kantonalnim vlastima u roku od 48 sati I idu u karantin“, dodao je on.

Inače Bradić je, u javim apelima, intervjuima za švajcarske medije, kako ističe, bez namere da se meša u rad švajcarskih vlasti, apelovao na vlasti te zemlje da omoguće građanima koji dolaze iz Srbije da uz negativan PCR test ne moraju u karantin.

Međutim, švajcarske vlasti ne žele da prave izuzetke, pa za sve navedene države važi desetodnevni karantin.

Lista zemalja za koje važi ova mera stalno se aktuelizuje I, prema najavama, u nedelju će biti proširena, kaže Bradić i dodaje da se spominje da će i Luksemburg biti stavljen na tu listu.

„Najavljeno je da će ovdašnje nadležne službe vršiti evaluaciju liste. Neka zemlja može biti vraćena na zelenu listu, ili biti stavljena na žutu I crvenu, u zavisnosti od epidemiološke situacije“, ukazao je on.

Bradić je podsetio da u Švajcarskoj živi 62.000 državljana Srbije uz isti broj državljana srpskog porekla koji imaju švajcarski pasoš.

„U Švajcarskoj, prema podacima ovdašnjih vlasti, živi pola miliona građana poreklom sa teritorije Zapadnog Balkana. Zbog teške epidemiološke situacije u tom regionu oni ne žele da ‘uvezu’ zarazu. Međutim, u javnosti je postavljeno i pitanje šta je sa 30.000 ljudi koji svakog jutra iz susedne Austrije, Italije, Francuske dolaze na posao u Švajcarsku, i vraćaju se uveče, kao i da li su zdravi“, rekao je Bradić ukazujući i na veliki broj šoping turista koji vikendom odlaze u susedne države.

Što se tiče epidemiološke situacije u Švajcarskoj, Bradić kaže da je u poslednje dve nedelje krivulja prilično ravna.

„Od 11. do 17. jula imamo kretanje od 50 do 70 novozaraženih. Inače, Švajcarska je od početka pandemije registrovala više od 33.000 zaraženih, a preminulo je nešto manje od 1.700 ljudi. Švajcarska smatra da se dobro bori protiv pandemije“, dodao je on.

(Tanjug)

