Brazil: Predao se treći osumnjičeni za ubistvo novinara

BRAZIL – Treći osumnjičeni u ubistvu britanskog novinara Doma Filipsa od danas je u pritvoru, saopštila je brazilska savezna policija.

Njegovo ime je DŽeferson da Silva Lima i on je do danas bio u bekstvu, ali se predao u policijskoj stanici Atalaja do Norde u brazilskom regionu Žavari, koji se graniči sa Peruom i Kolumbijom, preneo je Rojters.

„Pritvoreni će biti ispitan i saslušan“, navela je policija.

Forenzikom je utvrđeno da ljudski ostaci koji su pronađeni u tom regionu pripadaju Filipsu.

Ostaci druge osobe, za koju se veruje da je ekspert za starosedeoce Bruno Pereira, i dalje se ispituju.

Filips je bio frilenser koji je pisao za „Gardijan“ i „Vašington post“, a u Brazilu je radio istraživanja za svoju knjigu, zajedno sa Pereirom.

Njih dvojica su nestali 5. juna, pošto su prethodno krenuli čamcem u istraživanje u regionu Žavari.

Policija je dosad uhapsila Amarilda da Koštu Oliveiru, ribolovca koji je priznao ubistvo dvojice muškaraca, i njegovog brata Oseneja da Koštu, koji se od ove nedelje nalazi u pritvoru.

(Tanjug)

