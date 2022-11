Britanac se izlečio od kovida posle 411 dana

LONDON – Jedan Britanac izlečio se od kovida nakon 411 dana i postao rekorder kada je reč o pacijentima koji su preživeli borbu sa koronom, preneo je danas „Njujork post“ reči njegovog doktora.

Neimenovani pacijent (59) sa presađenim bubrezima inficiran je kovidom u decembru 2020. godine i bio je stalno pozitivan na testovima do januara ove godine, navedeno je u studiji iz žurnala „Kliničke infektivne bolesti“.

Njegovi doktori veruju da je bio inficiran 13 meseci, iako je primio tri doze vakcine.

Istraživač Luk Snel, ekspert za zarazne bolesti u fondaciji Gaj and Sent Tomas NHS u Londonu, rekao je da je znao samo za jednu dužu infekciju koja je trajala 505 dana i do koje je pacijent preminuo.

„Ovaj slučaj je definitivno najduži na koji smo naišli kod osobe koja je preživela kovid“, rekao je Snel za „Telegraf“.

(Tanjug)

