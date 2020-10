Broj siromašnih u Italiji povećan za 15 odsto

RIM – Humanitarna organizacija katoličke crkve Karitas objavila je izveštaj iz kojega se vidi da je u vreme pandemije covida-19 u Italiji porastao broj siromašnih, piše dnevni list “Avenire”.

Novih siromašnih, to jest osoba koje su se po prvi put obratile za pomoć u ovoj godini, je za 15 odsto više nego predhodnih godina. A to znači da je jedna od dve osobe koja traži pomoć u hrani, lekovima i odeći bila prisiljena da to učini prvi put sada.

(Tanjug)

