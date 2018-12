Bruka: Albanska obaveštajna služba slučajno objavila podatke o svojim špijunima (foto)

Albanija, članica NATO, slučajno je na internetu objavila osetljive informacije o svojim najistaknutijim obaveštajcima, objavio je „Independent“.

Britanski list navodi da su objavljena njihova imena, koje automobile voze, koja im je operativna uloga, gde su sve putovali, kao i svakodnevne navike i konstatuje da bi Albanija zbog ovoga potencijalno mogla da snosi posledice.

Podaci o njihovim platama i troškovima, kako tvrdi list, objavljeni su na sajtu albanskog Ministarstva finansija i otkrivaju detalje u vezi sa prihodima obaveštajne službe, uključujući i lokacije oficira na terenu, isplate gotovog novca, pa čak i gde idu kod zubara.

Izveštaj pokazuje imena i brojeve identifikacionih dokumenata agenata službe, poznate kao ŠIŠ, koja deluje u Albaniji i izvan te zemlje, ukljucujući dvojicu koji imaju „osetljive pozicije“ u sedištu NATO u Briselu.

Otkrili su imena najmanje osmorice istaknutih albanskih operativaca, angažovanih u Belgiji, Grčkoj, Italiji, Makedoniji, kao i na Kosovu i Srbiji, navodi Independent.

List navodi da su zvaničnici ŠIŠ priznali su osetljivost tih podataka.

@VincentTriest simply filtered the column for SHISH-related payments, and ended up with a veritable sea of information about domestic and foreign intelligence operations of a NATO country. Think of names extracting large amounts of cash, ID numbers, vehicle registration plates.. pic.twitter.com/XfQ9v9r0G5

— Christiaan Triebert (@trbrtc) December 18, 2018