Čap i Vestentaler: Sankcije su pucanj u sopstveno koleno

BEČ – Sankcije EU protiv Rusije su pucanj u sopstveno koleno i trebalo bi da Austrija od njih odustane, smatraju bivši šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) Jozef Čap i nekadašnji šef poslaničkog kluba Slobodarske stranke (FPO) Peter Vestentaler.

„Sive eminencije“ u svojim partijama ukazuju da se sankcijama samo doprinosi povećanju siromaštva u Austriji i drugim evropskim zemljama, dok u Rusiji ne pokazuju efekte.

„Treba nešto učiniti da se završi ovaj rat. Polako se raspada solidarnost sa Ukrajinom. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo bi nekada da da svoj doprinos, a ne samo da sluša ono što mu nalažu SAD“, podvukao je Čap u diskusiji na televiziji „Oe24“.

On je ukazao da je Zelenski okružen američkim savetnicima i da radi samo ono što mu kažu.

Ocenio je da bi trebalo u Ukrajini primeniti ono što je predlagano u martu, a to je da ta zemlja bude neutralna i ne pristupi NATO.

„To je jedini način, jer u suprotnom dobijamo globalni požar, koji vodi ka masovnoj nezaposlenosti u Evropi, a imaćemo i talas migranata iz Afrike“, ocenio je on.

Čap je upitao koje vrednosti, kako tvrde, se brane, da li su to vrednosti oligarha u Rusiji i Ukrajini.

„Sve to vodi ka tome da upadamo u ekonomsku i ekološku krizu. To je ekonomski rat koji vode Amerikanci u želji da imaju vlast nad svetom namećući nam svoj preskupi gas“, naglasio je Čap.

Takođe je kritikovao i predsednika Rusije Vladimira Putina ističući da ono što radi vodi njegovu zemlju u geopolitičku propast.

Čap je naglasio da bi on odustao od sankcija, jer ne donose ništa.

Ukazao je da je EU podeljena, i da istočna Evropa, potpomognuta SAD, želi ne da izazove podele u Rusiji, već da je oslabi.

Vestentaler je naglasio da u Moskvi ne osećaju ekonomsku krizu zbog sankcija, da svoj gas sada prodaju skuplje u druge delove sveta.

Kritikovao je austrijsku vladu zbog ponašanja u trenutnoj krizi i upitao što je susedna Švajcarska pošteđena krizom.

„Imamo suseda koji nije u EU, a to je Švajcarska. Tamo je inflacija sada tri odsto, a kod nas 8,7 procenata. Franak je stabilan, a evro postao mekana valuta. Švajcarska je povukla 1.080 tona svog zlata iz inostarnstva, a Austrija 280 tona. Tamo je javni dug 27,5 odsto, a Austrije 87,4 procenata“, naveo je on.

Vestentaler je ocenio da je samo pitanje vremena kada će stanovništvo Austrije postaviti pitanje zašto je zemlja još u EU, koja, kako kaže, više nije mirovna, već ratna unija.

Takođe je upitao zašto mađarski ministar može otputovati u Rusiju i obezbediti sigurno snabdevanje svoje zemlje gasom, a austrijski kancelar se nakon posete Moskvi vraća bez takvog rezultata.

(Tanjug)

