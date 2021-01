Capak i Trobonjača o ruskoj i kineskoj vakcini u EU

ZAGREB – Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje (HZJZ) Krunoslav Capak nije danas isključio mogućnost da će se i ruska vakcina pojaviti na tržištu Evropske unije, a imunolog Zlatko Trobonjača kaže da veruje u kvalitet i ruske i kineske vakcine.

Capak je odgovarajuci na pitanje može li se, umesto čekanja Fajzerove i Modernine vakcine, Evropska unija okrenuti ruskoj ili kineskoj, rekao da je moguće registrovati neku drugu vakcinu, ali je dodao da su za to potrebni logistika i komisije koje znaju to da provere.

„Koliko mi je poznato, Rusi nisu pokazali interes da se registruju na području EU. Međutim, navodno su pokazali interes i počeli su pregovori”, rekao je Capak za HRT.

Dodao je da postoji mogućnost da se ruska vakcina pojavi kasnije na tržištu.

„Mi smo deo EU i preuzeli smo njihovu legislativu o lekovima. Zbog toga imamo brojne prednosti i treba se držati EU i EMA“, kazao je Capak.

Imunolog Zlatko Trobonjača je rekao da veruje u rusku i kinesku vakcinu.

“Ruska vakcina znamo da ima vrlo visoku efikasnost, ali sve to treba staviti pod upitnik jer nemamo rezultate treće faze. Sve su to dobre vakcine, samo EU treba usmeriti. Što se tiče kvaliteta vakcina, verujem da su one kvalitetne“, rekao je Trobonjača.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.