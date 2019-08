Carstvo poroka: gde se završava nafta, počinje seks-turizam (foto)

Prva asocijacija na zemlje Persijskog zaliva je nafta, a samim tim i bogatstvo. Međutim, kad crno zlato polako počne da se iscrpljuje, počinju problemi. To je na svojoj koži već osetila zemlja u kojoj je nafta prvo i nađena — Bahrein.

Poslednjih decenija smo svedoci građevinarskog buma u bogatim zemljama Bliskog istoka. Grade se ultraskupi hoteli, veštačka ostrva, gradovi budućnosti. Sve to je podstaknuto jednim ciljem: da se iskoristi novac od nafte koji se još uvek sliva u neograničenim količinama u ovo područje, kako bi se razvile druge grane industrije, među kojima je najprivlačniji turizam.

Bahrein je prototip zemlje Bliskog istoka, sa velikim unutrašnjim sukobom sunita i šiita i dve zapadne vojne baze. On je prva zemlja koja je osetila šta znači kada novac od nafte prestane da puni budžet. Štaviše, morao je da nabavlja naftu od Saudijske Arabije, koja je napravila naftovod kako bi zadovoljila potrebe ostrva. Nekada bogata zemlja, danas sve više i više postaje vazal svojih arapskih suseda, iz straha da ne padne u ruke Irana koji ga smatra svojom odmetnutom provincijom.

#SaudiArabia, #Bahrain to consider proposal to build new "King Hamad Bridge" https://t.co/cIEfz0pK42 pic.twitter.com/lnr3NWcKzh

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 8, 2016