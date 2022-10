CG je u „institucionalnoj truleži“, neophodni hitni izbori

PODGORICA – Lider najuticajnije opozicione DPS i predsednik Crne Gore, kaže da je zemlja u „institucionalnoj truleži“ i da su neophodni hitni parlamentarni izbori, pre predsedničkih koji će biti održani na proleće naredne godine.

„Ovo je jedna institucionalna trulež: vlada je izgubila legitimitet, parlament na jednoj temi revanšizma prema ranijoj vlasti održava homogenost 41 poslanika. Takva zemlja nije u stanju da se ozbiljno organizuje u reformama izbornog zakonodavstva, evropskih integracija, poverenja investitora“, tvrdi Đukanović u intervjuu za BBC na srpskom jeziku.

Iako Crnu Goru na proleće 2023. čekaju redovni predsednički izbori, Đukanović smatra da bi vanredni parlamentarni trebalo da se održe ranije, prvog dana kada je to moguće.

BBC konstatuje da nedavno završeni izborni ciklus za Đukanovićevu stranku nije bio uspešan te da je na lokalnim izborima održanim u 13 opština i Podgorici, DPS izgubio kontrolu nad glavnim gradom, a blizu je učešća u vlasti u tri opštine.

Na pitanje da li se udaljio od stranke ili, pak, stranka od njega, Đukanović kaže: „Hoću da vam odagnam svaku sumnju da ima nečeg spontanog, nepredviđenog, nekog sukoba – nema ničeg“.

Strategija je, kaže, bila prethodno osmišljena.

Objasnio je, navode, zašto je i nedavna kampanja za lokalne izbore bila nešto manje obojena pitanjima nacionalnog identiteta, ali se u centar pažnje vratilo pitanje kriminala i korupcije, klanova i šverca, hapšenja i tajnih službi.

„Shvatio sam da je to faktor homogenizacije opozicije u dugom periodu čekanja na dolazak na vlast, ali ne bih očekivao da to i nakon dve godine vršenja vlasti i dalje bude jedini faktor njihovog jedinstva. Oni se ni oko čega nisu složili u ove dve godine, a postojale su mnoge odluke koje su mogle da se donesu prostom većinom, i onda se, kad dođu do konačnog razlaza, ujedine u mržnji prema DPS-u i Milu Đukanoviću“, naveo je Đukanović.

Na pomen odlaska u političku penziju, Đukanović je, kažu, reagovao uz osmeh, ne odbacujući ni takvu mogućnost.

„Ništa nije isključeno, sve je u igri – razgovarate sa čovekom koji je 30 godina u tom poslu, koji misli da je taj posao radio vredno, ne štedeći se. Ako se nisam štedeo – biće da sam se umorio, a uz to se osećam veoma ostvarenim i ne znam šta bi još trebalo da uradim da bih se osećao ostvarenijim“, kazao je Đukanović.

Primetio je i da sada već nije u dobi da na drugom profesionalnom koloseku započinje novu karijeru, a ne može mu, kaže, svakako ni biti dosadno jer ima mnogo drugih afiniteta. „Moji planovi i interesi nisu prioritet, prioritet mi je da stabilizujemo zemlju, da je vratimo na pravi kolosek i za to nam treba vlada, parlamentarni izbori – kada to obavimo, onda će slika budućnosti biti jasnija“, rekao je, između ostalog, Đukanović.

(Tanjug)

