Cipras: Mi smo prijatelji Srbije

BUKUREŠT – Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je juče u Bukureštu, nakon sastanka Balkanske četvorke, da sve članice tog formata snažno podržavaju Srbiju na putu ka EU, kao i dijalog Beograda i Prištine.

„Imali smo priliku da razgovaramo o razvoju u našem regionu i o evropskoj budućnosti Srbije. Od prvog dana kada smo oformili ovaj kvadrilateralni format, želeli smo da podržimo Srbiju da stigne do Evrope. Mi smo prijatelji Srbije i treba da joj pružimo ohrabrenje na evropskom putu“, rekao je Cipras na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerima Rumunije i Bugarske i predsednikom Srbije.

Kako kaže, tri zemlje ovog formata podržavaju napore za dijalog između Beograda i Prištine.

Cipras, međutim, ističe da taj dijalog nije potpomognut inicijativama iz Prištine.

Kazao je da je na kvadrilaterali u Bukureštu bilo reči i o situaciji u regionu, Prespanskom sporazumu, potrebi da Severna Makedonija postane članica EU.

„Verujem da će koraci koje je Severna Makedonija preduzela dovesti do toga da dobije tačan datum pregovora sa EU. Voleo bih da mogu da kažem to i za Albaniju, ali videli smo neke stvari koje nisu tako dobre. Postoji loša procena u vezi s grčkom manjinom u Albaniji i kao posledica toga, nažalost, to nama ne uliva nikakav optimizam u vezi sa evropskom perpektivom Albanije“, naveo je Cipras.

„Uslovi da se ide u tom pravcu, ukoliko je sve ovo što smo čuli tačno, gotovo su ravni nuli“, naglasio je Cipras.

Grčki premijer kaže da je na sastanku bilo reč i o povezivanju zemalja u regionu kada je reč o infrastrukturi i energetici i olakšavanju kretanja ljudi i robe preko granice.

On je naveo da su Rumunija i Grčka već oformile zajedničku kompaniju i da sarađuju na povezivanu s gasovodom TAP, kao i da će prirodni gas dovesti iz Azerbejdzaana do severnog dela Grčke.

„Ali, imaćemo i nove mogućosti koje će dati platforma u Aleksandropulisu, preko koje ćemo se snabedvati tečnim gasom. Imao sam priluku da obavestim prijatelje o gasovodu Ist Med, koji modifikuje energetsku mapu južne i istočne Evrope, što nam daje mnoge mogućnosti za diverzifikaciju energetskih izvora za snabdevanje. Tako ćemo prirodni gas dovoditi od Izraela i Kipra do Grčke sa mogućnošću da taj gas ide do Italije i balkanskih zemalja“‘, naveo je Cipras.

Predsednik grčke vlade je rekao da bi, zbog tih projekata, Balkan mogao da postane važno gasno čvorište.

Kvadrilateralu čine Srbija, Rumunija, Bugarska i Grčka.

