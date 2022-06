Clanovi SNS imaju pravo na razlicite stavove, ali vecina odlu

BRATISLAVA – Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić rekao je da je SNS demokratska stranka i da njeni članovi imaju pravo na različita viđenja, ali da posle toga treba da se nose sa činjenicom da većina odlučuje o raznim važnim stvarima i da treba da poštuju odluku većine.

Vučić je tako odgovorio na pitanje TV Pink u Bratislavi povodom polemike između ministarke Zorane Mihajlović i Vladimira Đukanovića nskon što je Mihajlovićeva dala intervju mediju koji je u vlasništvu Dragana Đilasa, a koji stalno optužuje i kritikuje Vučića.

„Nije pitanje da li mene neko kritikuje ili optužuje. Pitanje je sasvim drugo. Ja sam taj koji ne dajem izjave za te medije, jer sam jedanput rekao, a moguće je da nekada promenim mišljenje, da bih time gazio sopstvenu decu koja su bila meta njihovih laži i neistina i brutalne kampanje protiv moje porodice“, rekao je Vučić.

On je dodao da je neko odlucio da bude popularan i da ide u te medije, a neko drugi misli da je to greška, ali da je sve to u redu.

Vučić je rekao i da ga Mihajlović nije ništa pitala o tom intervjuu i istakao da je SNS demokratska stranka i da ljudi imaju pravo na svoje viđenje.

Na pitanje povodom gostovanja Dragana Šormaza i Bratislava Jugovića na N1 i da li ih tamo šalje stranka , Vučić je rekao da tamo idu samostalno i da predstavljaju sebe.

(Tanjug)

