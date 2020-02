CNN, Kušner, Erekat – Američki mirovni predlog u ćorskokaku?

VAŠINGTON – Džered Kušner, visoki savetnik u kabinetu američkog predsednika Donalda Trampa, rekao je za Si-En-En (CNN) da sumnja da bi Izrael trebalo da preuzima rizik i prizna Palestinsku državu, ukoliko Palestinci ne mogu da prihvate određene odredbe iz bliskoistočnog mirovnog plana koji je predložila Bela kuća.

Kušner, suprug Trampove ćerke Ivanke, koji je jevrejskog porekla, pokušao je da odgovori na pitanja novinara CNN Farida Zakerije i objasni koje bi uslove iz američkog plana Palestinci trebalo da ispune da bi im se omogućilo da formiraju svoju državu.

Zakerija je, navodi CNN, naglasio da ni jedna arapska zemlja ne zadovoljava kriterijume koje bi Palestinaci trebalo da ostvare u naredne četiri godine, uključujući slobodu štampe, slobodne izbore, slobodu veroispovesti i nezavisne pravosudne i finansijske insitucije, čije bi delovanje trebalo da bude transparentno kao u zapadnim zemljama.

„Nije li to samo drugi način da se Palestincima kaže da nikada neće dobiti svoju državu“, upitao je novinar CNN Kušnera i nastavio:

„Ukoliko danas ni jedna arapska država nije u stanju da ispuni uslove koje ste postavili pred Palestince, znači da je predlog već osuđen na potpuni krah“.

Kušner je konstatovao da je reč o, kako se izrazio, „osnovnim uslovima“, pokušavajući da pronađe pravi odgovor.

„Hoćete da kažete da nam ti kriterijumi nisu potrebni, da je u redu ako se ne poštuju ljudska prava, ako se ne dozvoljava sloboda govora jer to, eto nije neophodno“, uzvratio je Kušner. „Osnovno je pitanje kako da privolimo Izrael na kompromis u tom teritorijalnom sporu“, naveo je on.

Glavna tema intervju je bio prošlonedeljni predlog Bele kuće za rešavanje dugotrajnog Izraelsko-Palestinskog konflikta. CNN prenosi da je Tramp ocenio da je predlog „realistično rešenje za dve države“, ali da kritičari smatraju da američki mirovni plan obuhvata gotovo sve ključne izraelske zahteve, što je i bio razlog da ga Palestinci odmah odbace.

Kušner se osvrnuo na istorijat konflikta i primetio da je Izrael pokretač dijaloga iako je u prošlosti često napadan. S druge strane, tvrdi on, Palestinci robuju sopstvenom sistemu, koji je nazvao „policijskom državom i nečim što ni ne podseća na pravu demokratiju“.

„Ukoliko Palestinci žele bolji život, mi im nudimo osnov za to“, naglasio je Kušner. „Ako Palestinci smatraju da nisu u stanju da prihvate ponuđene standarde, u tom slučaju mislim da Izrael neće prihvatiti rizik da ih prizna kao državu, niti će im dozvoliti da sami preuzmu kontrolu, jer je neuspešna država opasnija čak i od ovoga što imamo danas“.

Kušnerov intervju izazvao je oštre reakcije glavnog palestinskog pregovarača Šaiba Erakata, koji je ocenio da je savetnik američkog predsednika unilateralno odlučio kako bi trebalo da izgleda mirovni sporazum.

„O čemu preostaje da se pregovara? Kada sam ja rekao da bi o ovim pitanjima trebalo da razgovaramo direktno, Kušner me je nazvao propalim pregovaračem, nesposobnim za pregovaranje. Onda je on počeo da pregovara umesto mene, jer smatra da mu je jasnije šta je bolje za mene. To je ta veština diktata, arogancije i ucena“, konstatovao je Erakat u pisanoj izjavi za CNN.

Više od dve godine palestinski pregovarači nisu ostvarili direktan kontakt sa američkom adninistracijom. Ni ovoga puta nisu bili pozvani u Belu kuću na predstavljanje mirovnog plana kao izraelski premijer Netenjahu, navodi CNN.

Saopštenja američkih saveznika su uglavnom suzdržana. Ocenjuje se da je najnoviji američki plan nastao kao rezultat temeljnog rada, ali i da je neophodno da se iskoriste parametri koji su prethodno uspostavljeni tokom višedecenijskih međunarodnih pregovora.

U jednom od saopštenja sa samita Arapske lige prošle subote koje je znatno oštrije intonirano, članice se pozivaju da odbiju bilo kakav vid saradnje na sprovođenju američkog plana.

Trampov mirovni predlog daje osnov Izraelu da, uz američku podršku, odmah počne sa anektiranjem svih izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

U najnovijem predlogu Trampove administracije predviđa se da Jerusalim ostane nepodeljen, kao izraelska prestonica. Ovim planom se izbeglim Palestincima u potpunosti uskraćuje pravo da se vrate svojim kućama.

Pored aneksiranja jevrejskih naselja na Zapadnoj obali, planom su predviđene i brojne razmene teritorija, iako je američki predsednik ocenio da se u planu ne predviđa raseljavanje ni Palestinca ni Jevreja.

Ovim mirovnim predlogom je predviđeno da palestinska prestonica bude u oblastima severno i istočno od Jerusalima, odvojena zidom o gradskog jezgra.

(Tanjug)