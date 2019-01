Čović: Političko Sarajevo je izmanipulisalo javnost

SARAJEVO – Predsednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izjavio je danas da je političko Sarajevo medijski izmanipulisalo javnost u vezi sa njegovim prisustvom na svečanoj akademiji u Banjaluci povodm Dana RS.

Kako je rekao, to nije prvi put da prisustvuje na toj svečanosti, prenosi sarajevski Klix.

„Zašto sada ovoliko pažnje, ne znam. To treba pitati one koji su pokrenuli čitavu tu aktivnost. To govori o odnosima naroda u BiH. Žalosti me sve ono što sam čuo. Pitam se da li bi mediji pratili da se išta desilo da ja nisam bio tamo“, rekao je Čović i dodao da je on samo prisustvovao na svečanoj akademiji.

Sarajevski mediji i analitičari kritikovali su prisustvo Čovića na svečanoj akademiji povodom Dana RS, održanoj 9. januara u Banjaluci.

(Tanjug)