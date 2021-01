Čović: Tema kad se vidim s Vučićem i Dodikom, a na sa. . .

BANJALUKA – Predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u BiH Dragan Čović rekao je da se pažnja javnosti poklanja kad se on vidi s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučihem ili razgovara sa predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, a da niko ne objavi kada razgovara sa Bakirom Izetbegovićem ili Milom Đukanovićem.

„Ma to je potpuno pogrešna percepcija. Pa ja redovno razgovaram sa gospodinom Izetbegovićem kao sa najvećim prijateljem. Sa Miloradom Dodikom godišnje sednem tri puta, a sa Izetbegovićem 23 puta. Ali kada sednem sa Dodikom, to je tema, a kada sam sa Izetbegovićem, to nikoga ne interesuje. Logično je da sa Izetbegovićem pričam o svemu, pa evo i pre tri četiri dana smo pričali“, rekao je Čović u video-intervjuu za portal Kliks.

O odlasku u Beograd s Dodikom i oceni da je na taj način “preskočio” Sarajevo, kaže da je evidentno da njemu neko daje poseban značaj i ulogu u BiH, kao i da redovno ide u Crnu Goru ili Hrvatsku i tamo razgovara sa predsednicima tih država i to niko ne objavi.

“Otišao sam tu noć sa Aleksandrom Vučićem i to je bila tema svih tema”, rekao je.

Čović naglašava i da se nije politički udaljio od Sarajeva.

„Ne, pa kako ću se udaljiti kada svakodnevno o tome pričamo i isključivo o Federaciji i isključivo sa Bošnjacima. Pa sa Srbima skoro ništa i ne pričamo“, rekao je Čović.

Na pitanje zašto onda BiH nema federalnu vladu dve godine, odgovara da to i jeste problem o kojem priča sa Izetbegovićem.

„Mi na isti način vidimo BiH i FBiH. Treba nam partnerstvo. Moja ideja je da stavimo na list papira šta želimo u naredne četiri godine da uradimo. Ja kažem Bakiru da ću staviti pet stvari na papir i nek on stavi isto toliko i završili smo priču. Ali da formiramo federalnu vladu, a da ne znamo šta ćemo raditi, e u to mene ne uvlačite. Pa šta ćemo dobiti novo, istog premijera i zamenike?“, kaže Čović.

„Ovih dana ćemo razgovarati intenzivno o Izbornom zakonu i ja ću zagovarati svoje, a hoće li neko nama uskratiti pravo da biramo svoje predstavnike, da li će to biti SDP, DF ili SDA, to me ne zanima“, kaže Čović i dodaje da u građansku BiH kakvu želi SDA ne veruje.

(Tanjug)

