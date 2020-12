„Crvena uzbuna“ – Poplave na severu Italije, krenula klizišta i lavine (video)

Jake kiše izazvale su danas poplave na severu Italije, zbog čega je proglašena „crvena uzbuna“ u delovima Veneta, Furlanije i pokrajine Bolcano.

Za samo nekoliko sati vatrogasci su u Venetu obavili više od 400 hitnih intervencija.

„Zbog opasnosti od klizišta i lavina pozivam sve da izbegavaju odlazak u područje Beluna“, izjavio je agenciji Ansa guverner regije Veneto, Luka Zaia.

U Modeni u Emiliji-Romanji izlila se reka Panaro, pa su evakuisani stanovnici nekih područja.

Stanovnici tih zona su pozvani da se sklone na više spratove kuća, a pojačanja vatrogasaca stigla su iz Toskane i Pijemonta.

#Maltempo, senza sosta il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco su tutto il territorio italiano per far fronte ai danni causati da pioggia, vento e neve. In #Veneto svolti 850 interventi, 170 in #FVG, 150 in #EmiliaRomagna, 100 a #Napoli e 100 a #Messina [#6dicembre 20:00] pic.twitter.com/kofEhLpuat

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 6, 2020