Čudesno otkriće naučnika: Pronađen grob Svetog Nikole (foto)

Grobnica svetog Nikole otkrivena je kada su arheolozi pronašli ostatke drevne crkve u Turskoj, u mestu Demre.

Crkva je bila potopljena zbog porasta nivoa mora tokom srednjeg veka. Druga crkva izgrađena je na vrhu drevne bazilike da bi zaštitila grob svetog Nikole, ali tek nedavno su arheolozi otkrili mozaik i kameni pod prethodnog svetilišta – koji ih je doveo do poslednjeg počivališta sveca. Otkriće je objavljeno pre sedam dana.

Otkriće je potvrdilo da je Sveti Nikola živeo i umro u Turskoj, a tim arheologa je takođe objavio da je kamenim podom koji se nalazio ispod slojeva sedimenta hodao sam svetac, prenosi novinska agencija Demiroren.

Vizantijska crkva podignuta na drevnim temeljima bila je sveto mesto pravoslavnih hrišćana između 5. i 12. veka i okružena je statuama Svetog Nikole. Takođe je dodata na listu svetske baštine Uneska 1982. godine.

Veruje se da su drevnu crkvu prvi put otkrili 2017. istraživači koji su sproveli elektronska istraživanja ispod moderne crkve Svetog Nikole. Očitavanja su pokazala da postoje praznine između poda i zemlje.

Tim je tada najavio da su možda pronašli grob Svetog Nikole, ali su i dalje radili na pažljivom uklanjanju poda sa vizantijske crkve, kako ništa ne bi oštetili.

Osman Eravsar, šef pokrajinskog odbora za očuvanje kulturnog nasleđa u Antaliji, izjavio je za novinsku agenciju Demiroren da je prva crkva potopljena sa porastom Sredozemnog mora, a nekoliko vekova kasnije, nova crkva je podignuta iznad.

„Sada smo stigli do ostataka prve crkve i poda na koji je kročio Sveti Nikola“, rekao je on.

Kao pobožni hrišćanin, sveti Nikola je sledio Isusovo učenje o prodaji celokupnog imanja i davanju siromašnima – i to je i učinio. Međutim, njegova dela nisu potvrđena u istorijskim dokumentima, već u pričama.

Postao je episkop Mire u 4. veku, ali ga je ubrzo zatvorio rimski car Dioklecijan u vreme kada su hrišćani bili proganjani. Zapisi pokazuju da je Sveti Nikola sahranjen u crkvi podignutoj u njegovo ime. Međutim, tačno mesto na kojem se nalazi njegovo telo uvek je bila misterija.

