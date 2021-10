Cvijanović: Vrata za razgovore širom otvorena

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da zvaničnici Srpske uporno nude sastanke partnerima u BiH, da su predstavnici Hrvata izrazili spremnost za razgovore, dok bošnjački ne žele da razgovaraju, a kada budu spremni , kako je istakla,vrata su im širom otvorena.

Cvijanović je rekla da su iz Republike Srpske nudili da se razgovara između konstitutivnih naroda i predstavnika političkih partija i institucija i da se dogovore o tome kako BiH pokrenuti napred, prenosi RTRS.

„Na to su hrvatski političari, ali i oni koji se nalaze na važnim pozicijama u okviru Federacije BiH /FBiH/ rekli da su uvek spremni za razgovor za one važne životne teme, a posebno u vezi sa Izbornim zakonom i mogućnošću adekvatnog predstavljanja i dolaska do pozicija koje pripadaju Hrvatima“, rekla je Cvijanović novinarima u Istočnom Sarajevu.

Što se tiče bošnjačke komponente, Cvijanović je sa žaljenjem konstatovala da je lider SDA Bakir Izetbegović slao neka pisma u kojima kaže da o tome nema šta da se razgovara.

Cvijanović smatra da je mnogo toga propušteno, da su mnoga pitanja mogla biti razmatrana i početi sa njihovim rešavanjem, za šta postoji zajednički interes.

„Ne razumem državu u kojoj neko ne želi da razgovara, u kojoj ne smatra da je dijalog receptura za kretanje napred, u kojoj misli da je receptura da neko nekoga treba da hapsi i da treba da ga optužuje, da treba da kontroliše pravosuđe da bi se obračunavao sa Republikom Srpskom, da treba da preti funkcionerima Republike Srpske, a onda priča o suživotu. Tu državu ja ne razumem i u njoj neću da živim“, poručila je Cvijanović.

Predsednica Republike Srpske je dodala da je očigledno da predstavnici bošnjačkog naroda ne žele da žive u državi gde se vode razgovori i dijalog.

„Prema tome, mi smo, zaista, na suprotnim stranama po tom pitanju, a ako se predomisle i s kim god budu želeli da razgovaraju, vrata su im širom otvorena“, poručila je Cvijanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.