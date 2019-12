Da ne poverujete: Pao sa 10. sprata pravo na glavu – i ostao živ (video)

Stanare stambenog bloka u Jakutsku, oko 450 kilometara južno od Arktičkog kruga, probudio je u nedelju u sred noći glasan jauk koji je dopirao iza zida u prizemlju. Spasioci su došli na lice mesta i čekićima i testerama srušili deo zida, da bi ustanovili da je tu čovek koji visi naopako u ventilacionom otvoru, prenosi Blic.

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4

— RT (@RT_com) December 8, 2019