Dragičević politički, Dodik: Neprimereno

BEOGRAD – Otac nesrećno stradalog mladića Davida Dragičevića, Davor, najnovijim izjavama je sa optužbi o odgovornosti vlasti u Banjaluci za nerešavanje tog tragičnog slučaja uputio je i političkih ocene koje se tiču Srbije i njenog predsednika, a predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik ocenio je da tu „nije reč o pravdi i istini“, i tvrdi da je Dragičević odavno u političkim vodama.

„Očigledno je, i treba svima biti jasno, da ovde nije priča o pravdi i istini. Dragičević je odavno u političkim vodama. Njemu je važnije da se sastane sa Željkom Komšićem da pokušaju napraviti neku „antirepubličku aktivnost“ nego da prihvate pruženu ruku Aleksandra Vučića, koji ima puno razumevanje da podrži upravo proces traženja istine i pravde“, smatra Dodik.

On je u izjavi Tanjugu istakao da, za razliku od Dragičevića, uvek voli da se sretne sa predsednikom Srbije Alleksandrom Vučićem, te da daleko više voli i Beograd i Vučića, nego što voli da se sastaje sa Komšićem.

Ocenio je da su izjave i osuđivanje Srbije Dragičevića neprimerene.

„Sada bi vlast i javnost u Srbiji trebalo da vidi kako treba da se odnose prema dobronamernim porukama i željama da se pomogne. Radi se o političkom konceptu. A pošto se radi o političkm konceptu, ja kao predstavnik najveće stranke moram da se suprostavim svakom procesu, koji ide na to da se uruši RS. Neće ga urušiti ni Dragicević, ni oni koji se soldiarišu na politički desktruktivnim porukama prema RS“, poručio je Dodik.

On je podvukao da će ostati privržen tome da se nađe istina i da se dođe do pravde za stradanje njegovog sina.

Istovremeno je kazao da se Dragičević, u pokušaju da se bavi politikom i ostvarenju nekih ciljeva, ipak zaneo.

Njegove poruke su, kaže, zanesenjačke, a nemaju veze sa pravdom.

„Zamislite, on se poziva na to da se u RS navodno krši zakon. Ko je kršio zakon nego on? Devet meseci se ovde održavaju protesti mimo zakona, bez ikakvog odobrenja. Napadaju institucije. Bez obzira ko stoji iza njih, tako ne može“, kaže Dodik.

Davor Dragičević je povodom toga što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su među policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao za sarajevsku TV1: „Šta Vučić ima da traži ovde? Ko je on? I on će tamo (u Srbiji) dobiti šta treba“.

(Tanjug)