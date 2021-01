Dumbović: Hrvatska vlada pobeđuje ili pada na Petrinji

PETRINJA – Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović rekao je danas kako će aktuelna hrvatska vlada na Petrinji pobediti ili pasti, ali i poručio da će tužiti državu ako se dokaže kriminal u obnovi kuća na zemljotresom pogođenom području.

„Na Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji ova vlada će ili pobediti ili će pasti, ona nema izlaza. Ne radi se o nepoverenju, ovo je poruka“, rekao je Dumbović za zagrebačku N1.

Ovaj zemljotres, kazao je on, otkrio je dosta toga i puno toga je isplivalo, prenela agencija Hina.

„Dao je poruku upozorenja da nije običan potres koji će protresti jednom i otići, nema ga. Kad sam video šta se sve treba napraviti i ispitati kroz službe u našoj obnovi, osetio sam tugu u razgovorima“, kazao je petrinjski gradonačelnik.

On je i zapretio i da će grad tužiti državu.

„Imali smo ljude koji nisu prezali da u obnovi dođu do novca, a iza svega toga je čak stajala struka. I danas neki pojedinci kažu da je struka bila više plaćena da bi onda bilo bolje…Ne kažem da je to kriminalno, to treba da se dokaže. Ako bude dokazano, onda će grad Petrinja tužiti državu“, najavio je Dumbović.

Dumbović je komentarisao i Zakon o obnovi Zagreba, prema kojem će 60 odsto obnove finansirati država, 20 odsto lokalna zajednica, a 20 odsto sami vlasnici.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.