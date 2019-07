Duterte: Nikada mi se neće suditi pred međunarodnim sudom

MANILA – Predsednik Filipina Rodrigo Duterte izjavio je da mu se nikada neće suditi pred međunarodnim krivičnim sudom zbog rata protiv narkomanije koji vodi, dodajući da u tom ratu pobeđuje.

„Biće mi suđeno samo pred filipinskim sudom, kojim predsedava filipinski sudija. Tužiće me Filipinac. Neću odgovarati nekom sa Kavkaza….. Mora da ste glupi. Ja sam Filipinac. Ovde imamo naše sudove…S…. Morate da me vodite na drugo mesto? Ne bih to voleo. Imam svoju zemlju. Ovo radi. Znam da radi. Ovde pravda deluje“, rekao je Duterte u intervjuu, prenosi Rojters.

NJegovi kritičari, međutim, kažu da policija ubija bez dokazane krivice.

Zbog činjenice da ga 80 odsto Filipina podržava i ima većinu u Kongresu, a na rukovodećim pozicijama u sudovima, komisijama i istražnim telima su ljudi koje on postavlja, mala je šansa da će Duterte biti opozvan ili ćemu biti suđeno, navodi AP.

Duterte je ranije izjavio da je toliko posvećen ratu protiv droge da je spreman da mu se sudi za zločine protiv čovečnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu ili da u tom zatvoru, kako je rekao, istrune.

Duterte je, nakon najave suda u Hagu da će početi istragu o ubistvima u toku rata protiv droge, naredio policiji da ne sarađuje i jednostrano ukinuo članstvo Filipina u Međunarodnom krivičnom sudu.

Rojters navodi da se istraga nastavlja, uprkos Duterteovim odlukama.

(Tanjug)