DW: Srbi na izborima u HR, dve političke opcije

BON – U Hrvatskoj se u nedelju, 5. jula, održavaju parlamentarni izbori, gde Srbi imaju tri zagarantovana mesta, a u izbonoj trci su kandidati iz dve stranke sa sasvim suprotstavljenim stavovima, piše danas nemački Dojče vele.

Jedan od trojice kandidata Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) je Boris Milošević, poslanik koga mnogi vide kao naslednika Milorada Pupovca, predsednika stranke i najistaknutije političke figure srpske zajednice u Hrvatskoj.

Kaže, Srbi su zainteresovani za izbore, a u Hrvatskoj ih na popisu birača ima oko 200. 000.

„Na parlamentarnim izborima 2016. godine glasalo ih je oko 80.000“, objašnjava u razgovoru za DW.

Ovi izbori, smatra Milošević, važni su za Srbe zbog toga što u Hrvatskoj deluju i političari bez stvarnog političkog programa koji „pale“ atmosferu antisrpskim sentimentima.

SDS S je u finišu kampanje objavio spot-parodiju koji korespondira sa stvarnošću i aktuelnim teorijama zavere, pa se u njemu optužuju Srbi i Pupovac za sve – od organizovanja drugog talasa korona-virusa, do prodaje navodno štetne 5G-tehnologije Bilu Gejtsu.

Takvo stanje kolektivne svesti je, smatra Milošević, posledica opterećenosti ratnim nasleđem i činjenicom da desnica antisrpskom kampanjom održava naklonost svojih birača.

„To je najlakše. Nije neophodno imati program, govoriti o privredi. Najlakše je reći da SDS S upravlja Hrvatskom, te da premijer isključivo sluša Srbe koji su povlašćeni“, navodi i podseća na pokušaje raspisivanja referenduma kojim bi se ukinula poslanička mesta rezervisana za nacionalne manjine.

Srbima se, potvrđuje Milošević, nameće kolektivna krivica za zločine počinjene u Domovinskom ratu.

„Nekima rat još traje. Srbi su neprijatelji. Tu ratnu priču guraju u sve delove društva, pa se ide na nametanje kolektivne krivice, bez obzira na to što svaki zločin ima ime i prezime. To je ta priča da krivci šetaju slobodno Hrvatskom. To se generalizuje. Stavlja se znak jednakosti između Srba, krvnika i četnika“, navodi Milošević.

Na jedno od tri poslanička mesta, piše DW, „puca“ i Srđan Milaković, nekadašnji član SDS S, a danas najprepoznatljivije lice Demokratskog saveza Srba (DS S), čija su tri imena na listi za 12. izbornu jedinicu.

Za Milakovića problemi s kojom se zajednica suočava jesu marginalizacija i negativno etiketiranje koje se odražava na sve segmente svakodnevnog života.

Milaković za DW kaže da hrvatski građani sada biraju između politike raspirivanja nacionalističkih strasti, one umivenije koja je proteklih godina sve to nastojala da drži pod kontrolom i liberalnije, leve opcije kojoj, dodaje, ankete daju prednost.

Milaković iz DS S, koji je ranije izjavljivao da se njegova stranka nada bar jednom mandatu u izbornoj jedinici rezervisanoj za manjine, za rivalsku SDS S video tvrdi da nema pluralizma, a pri tom, kaže, kontroliše i institucije srpske zajednice.

(Tanjug)

