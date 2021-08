Džons: Kabul debakl, Putin se verovatno smeši

VAŠINGTON – Teroristički napad blizu aerodroma u Kabulu u kojem je poginulo 13 a ranjeno 15 americkih vojnika, pored tragičnog događaja predstavlja i apsurdnu situaciju u kojoj bezbednost američkih snaga u Avganistanu zavisi od onih koji su izvršili napad na SAD 11. septembra 2001, posle čega su SAD sa NATO saveznicima održavale bezbednost te zemlje gotovo dve decenije.

To je opšta ocena američkih vojnih eksperata, koju je u razgovoru za Glas Amerike istakao i penzionisani marinski general Džejms Džons.

“Uznemiren sam, jer nikada nisam video ovako nešto za svojih 40 godina vladine službe kao marinac. Video sam neke los dogadaje kao što je bio pad Sajgona u Vijetnamskom ratu. Medutim i taj, mada loš dogadaj, bio je predvidljiv, daleko predvidljiviji od ovoga“, rekao je Džons.

On je ocenio da je napad u Kabulu debakl kakav većina Amerikanaca nije navikla da vidi i ukazao da je sam Avganistan donekle na milosti i nemilosti drugih sila u regionu, koje ga koriste u svoje svrhe, uključujući Rusiju, Kinu, Pakistan i Iran.

„Naši odnosi sa Iranom svode se na to da su oni protiv svega onog što mi podržavamo. Slično je sa Pakistanom, koji je blizak Kini“, rekao je Džons. On je dodao da je Kina pokrenula strateški plan da zameni Sjedinjene Države kao glavnu i dominantnu silu na planeti, u svakom pogledu.

Džons smatra da je Rusija, sa svoje strane, izuzetno netrpeljiva prema NATO.

“Vladimir Putin mrzi NATO sa strašću. Dakle, danas dok sedi u Kremlju, verovatno se smeši od uveta do uveta. Ne bi me iznenadilo da Rusija pomaže talibanima, kao što se to podrazumeva za Iran”, rekao je Džons.

On smatra da je na timu predsednika Džoa Bajdena da ispravi situaciju i da odluči kako će da povrati ravnotežu u sadašnjoj poremećenoj situaciji.

Džons je, međutim, ukazao da će to biti teško sve dok su talibani u Kabulu, ali da nije nemoguće.

„Ipak, to bi značilo povrtak američkih snaga, sredstava i svega ostalog kako bismo preokrenuli zamah koji talibani trenutno imaju. To znači ponovo odlučno uspostavljanje našeg prisustva”, rekao je Džons.

(Tanjug)

