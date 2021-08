Džonson: O talibanima ćemo suditi isključivo po delima

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson poručio je danas da će se o talibanima prosuđivati po njihovim konkretnim potezima, a ne po njihovim rečima, nakon što su pokušali da uvere svetsku javnost da se neće svetiti nakon preuzimanja vlasti u Avganistanu.

„O ovom režimu ćemo suditi na osnovu izbora koje donosi, i po njegovim postupcima, po njegovom odnosu prema terorizmu, kriminalu i narkoticima, kao i po poštovanju ljudskih prava i prava devojčica na obrazovanje, a ne po rečima“, rekao je Džonson u parlamantu, prenosi Rojters.

Britanski premijer je tokom obraćanja poslanicama izjavio i da je pogrešno uverenje da bilo koja članica NATO želi da obnovi vojnu akciju u Avganistanu nakon što su talibani preuzeli vlast.

„Zaista mislim da je zavaravanje ako se veruje da među našim partnerima postoji želja za ponovnom vojnom prisutnošću ili za vojnim rešenjem koje bi NATO nametnuo u Avganistanu“, rekao je Džonson.

On je poručio da je ta ideja okončana borbenom misijom 2014. godine i da ne veruje da je raspoređivanje desetina hiljada britanskih trupa u borbi protiv talibana opcija.

Prema najavi vlade, hiljade avganistanskih izbeglica biće preseljeno u Veliku Britaniju, nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom i glavnim gradom Kabulom.

Novi sistem omogućiće da do 20.000 Avganistanaca u narednim godinama stigne do Britanije, a u prvoj godini 5.000 izbeglica će imati to pravo, dok prioritet imaju žene, devojke i drugi kojima je pomoć potrebna.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.