Džonson: Po potrebi i više privremenih viza za vozače

LONDON- Britanski premijer Boris Džonson poručio je danas da će imigracijska pravila ostati pod kontrolom, ali nije isključio mogućnost izdavanja više privremenih viza u pokušaju da se olakša nedostatak vozača cisterni, što je dovelo do nestašice goriva.

„Ono što sada imamo je sistem koji nam omogućava da kontrolišemo migracije i koji nam daje fleksibilnost. Možemo otvoriti naša tržišta ako je potrebno, i naravno da ćemo sve držati pod kontrolom“, rekao je Džonson, prenosi Rojters.

Premijer je posebno naglasio da je cilj da se izbegne neka od ranijih situacija kada je, da bi se održao drumski tarnsport, dozvoljen mnogo veći broj imigracija, što je negativno uticalo i na cenu rada u tom sektoru.

Vlada u Londonu je u saopštenju izdatom 1. oktobra navela da će privremene vize za približno 5.000 stranih vozača kamiona koje namerava da angažuje, trajati do kraja februara umesto do Božića, kako je prvobitno planirano, a u nastojanju da predupredi poteškoće u proizvodnji hrane, vlada je takođe objavila da će u zemlju moći da dođe 5.500 stranih radnika u sektoru živinarske proizvodnje ,od kraja oktobra do kraja godine.

Britansko udruženje drumskih prevoznika RHA saopštilo da je Britaniji potrebno još 100.000 vozača ako želi da zadovolji potražnju.

Nedostatak kamiondžija delimično su uzrokovani Bregzitom i kovidom, koji su prekinuli obuku i testiranje vozača na oko godinu dana,a u razgovoru sa novinarima tokom posete jednoj bolnici, Džonson nije isključio mogućnost izdavanja više privremenih viza.

U još jednom potezu vlade, namenjenom ublažavanju pritisaka na benzinske pumpe, oko 200 pripadnika vojske, među njima i 100 vozača, će od ponedeljka biti raspoređeno da pomognu u otklanjanju nestašica goriva koje su dovele do praznih benzinskih stanica i dugih redova za benzin.

(Tanjug)

