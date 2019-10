Džonson traži od Korbina da podrži izbore 12. decembra

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson uputio je pismo lideru opozicionih laburista Džeremiju Korbinu u kojem od njega traži da podrži održavanje izbora 12. decembra i nudi mu mogućnost za ratifikovanje vladinog sporazuma o Bregzitu pre izbora.

Džonson je u pismu naveo da parlament i dalje može da usvoji sporazum o izlasku Britanije iz EU ako podrži vladin plan za održavanje vanrednih izbora, prenosi Rojters.

On je naglasio da je „izuzetno skeptičan“ da će parlament prestati da glasa za odlaganje Bregzita, ali da je voljan da ponudi poslanicima više vremena da ratifikuju sporazum o Bregzitu.

„Ako se posvetite glasanju za izbore naredne nedelje (u slučaju da EU ponudi odlaganje do 31. januara i da vlada to prihvati, kao što je zbog parlameta pravno i primorana da uradi), tada ćemo biti na raspolaganju sve vreme moguće od danas do 6. novembra da se razgovara o predlogu sporazuma o povlačenju i da se o njemu glasa“, naveo je Džonson u pismu, koje je objavio na Tviteru.

On je dodao da to znači da bi Bregzit mogao da bude sproveden pre izbora 12. decembra, ako poslanici izaberu to da urade.

(Tanjug)