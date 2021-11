Ekstremna oluja u Istanbulu: Vetar rušio delove zgrada, četvoro mrtvih (video)

Četiri osobe, uključujući i jednog stranog državljanina, smrtno su stradale tokom ekstremne oluje u Istanbulu, javlja Rojters.

Povređeni je 19 osoba, a jaki vetrovi su, osim Istanbula, pogodili i okolne regije.

Brzina vetra popela se do 130 km/h, javlja vodeća turska meteorološka organizacija, a ekstremni uslovi se očekuju i u Izmiru.

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu uputio je saučešće porodicama žrtava, pozivajući stanovnike na oprez zbog opasnosti od sličnih nesreća ili „pada drveća i električnih stubova“ zbog snažnog vetra koji je duvao brzinom od 130 km/h.

Powerful #storms hit #İstanbul and other parts of #Turkey 🇹🇷. The storm was so strong. #Lodos #Fırtına #istanbul #Çatalca pic.twitter.com/mD49VwZS6Q

Očekuje se da će se jak vetar nastaviti i sutra.

„Usled nepovoljnih vremenskih uslova uzrokovanih jugozapadnim vetrom koji od jutra duva u Istanbulu, život su izgubile četiri osobe, od kojih je jedna strana državljanka, a troje naših državljana; 19 naših državljana je povređeno, a tri osobe su u kritičnom stanju“, navodi se u saopštenju iz Istanbula.

Žena je poginula u drugoj četvrti na zapadu grada kada joj je na glavu pala greda s krova zgrade, navodi DHA.

Vetar je, piše Rojters, srušio delove zgrada, uključujući betonske ploče s krovova i zidova.

Due to the ongoing storm ( #Fırtına ) in İstanbul, roofs are blown off, trees are falling over vehicles. pic.twitter.com/JgToXFYucm

— Daily Turkic (@DailyTurkic) November 29, 2021