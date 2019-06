Erdogan napravio fatalnu grešku u rodnom gradu

Nakon što je malo poznati Ekrem Imamoglu pobedio veterana i Erdoganovog favorita Binalija Jildirima za gradonačelnika Istanbula, pitanje je hoće li turski predsednik izvući pouke iz najtežeg poraza od kada AKP postoji.

Iako su ankete na izborima u Istanbulu favorizovale kandidata Erdoganove vladajuće Partije pravde i razvoja (AKP), bivšeg premijera Binalija Jildirima, pobeda opozicionog kandidata Ekrema Imamoglua mogla se očekivati, navodi dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Turske Vojislav Lalić.

Imamoglu je na ponovljenim izborima u najznačajnijem i najmnogoljudnijem turskom gradu, rodnom mestu i do sada najvećem uporištu Redžepa Tajipa Erdogana porazio kandidata AKP sa razlikom od oko 750.000 glasova, nakon što su izbori održani u martu ponovljeni na osnovu žalbi iz AKP. Koliko je pobeda ubedljiva, govori i činjenica da je razlika u martu iznosila oko 13.000 glasova u Imamogluovu korist.

Dva razloga za Erdoganov poraz

Prema Lalićevom viđenju situacije, dva su razloga zbog kojih je Imamoglu, pripadnik Republikanske narodne partije (CHP), ostvario ovako ubedljivu pobedu.

„Prvo, građanima je očigledno dosta zakulisnih igara. Poništavanje izbora od strane Vrhovne izborne komisije, koja se našla pod Erdoganovim pritiskom, očigledno je imala suprotan efekat. Tako nešto u Turskoj se nije desilo još od 1950, kada je uveden višepartijski sistem. Svakome je bilo jasno da je nemoguće da je opozicija pokrala glasove, ako Erdoganova vladajuća partija već 20 godina kontroliše sve strukture vlasti u Istanbulu i svakome je bilo jasno da on želi svojoj partiji da pruži novu šansu da pobedi na izborima“, kaže Lalić.

Slavlje Imamogluovih pristalica na ulicama Istanbula. Najviše građana okupilo se u četvrti Bešiktaš, tvrdom uporištu novog gradonačelnika: „Građanima je očigledno dosta zakulisnih igara. Poništavanje izbora od strane Vrhovne izborne komisije, koja se našla pod Erdoganovim pritiskom, očigledno je imala suprotan efekat“, kaže Lalić.

Drugi veliki razlog koji je doprineo Erdoganovom porazu svakako je i ekonomska kriza, dodaje on. Turska se suočava sa dvocifrenom stopom inflacije, velikim brojem nezaposlenih, sa padom kursa lire, što građani svakodnevno osećaju na svojoj koži i više ne nasedaju na olaka obećanja političara.

Neočekivano ubedljiva razlika

Ipak, kaže Lalić, nije se moglo očekivati da će Imamoglu na ponovljenim izborima tako ubedljivo pobediti. Izraženo u procentima, on je osvojio 54 odsto glasova prema 45 odsto, koliko je osvojio Erdoganov favorit Binali Jildirim.

„To je na neki način iznenađenje ovih izbora, mada treba dodati još jednu činjenicu, iako to možda nije bio ključni razlog, a to je sama ličnost opozicionog kandidata Ekrema Imamoglua. To je moderan, mlad političar, socijaldemokrata. Političar koji drži raširene ruke prema svim strukturama društva, što u Turskoj nije slučaj. Naprotiv, turski političari, ili većina turskih političara, još po pravilu idu jednosmernom ulicom“, objašnjava Lalić.

Hoće li vlast izvući pouke

Najinteresantnije pitanje nakon sumiranja rezultata izbora jeste hoće li turski predsednik Erdogan izvući pouke iz prvog velikog poraza koji je doživeo u višedecenijskoj političkoj karijeri.

Bivši turski premijer i favorit Redžepa Tajipa Erdogana na izborima za gradonačelnika Istanbula, Binali Jildirim, na glasačkom mestu sa svojom unukom. Drugi veliki razlog koji je doprineo porazu AKP svakako je i ekonomska kriza, smatra Lalić – Turska se suočava sa dvocifrenom stopom inflacije, velikim brojem nezaposlenih, sa padom kursa lire, što građani svakodnevno osećaju na svojoj koži i više ne nasedaju na olaka obećanja političara.

U rodnom Istanbulu Erdogan je i počeo političku karijeru 1994 kao aktivista fundamentalističke i kasnije zabranjene Partije vrline, da bi na temeljima ove partije 2001 osnovao AKP, koja od kada je osnovana, nije znala za poraz.

Ekrem Imamoglu, novoizabrani gradonačelnik Istanbula, sa suprugom na biračkom mestu u nedelju 23. juna. Radi se o modernom, mladom političaru, socijaldemokratske orijentacije, koji drži raširene ruke prema svim strukturama društva. Takav pristup netipičan je za turske političare, koji se, gotovo po pravilu obraćaju ciljanim slojevima stanovništva, navodi Lalić.

I Erdogan je, poput Imamoglua, karijeru počeo kao administrator jednog od istanbulskih distrikta, da bi postao gradonačelnik grada na Bosforu.

Ono što je sada sigurno, prema Lalićevim rečima, jeste da turski predsednik mora da izvrši kadrovske promene u redovima svoje stranke.

„On se do sada, uljuljkan u pobedama, okružio rođacima, prijateljima, zapravo kadrovima koji nisu bili dorasli pozicijama koje su pokrivali, jer je Erdogan očigledno mislio da je dovoljno da svojim autoritetom obezbeđuje pobede. To očigledno u Turskoj više neće prolaziti i sada je veliki znak pitanja hoće li izvući naravoučenije iz ovih izbora i izvršiti suštinske kadrovske promene“, smatra Lalić.

Šansa do 2023.

Do sada je turski predsednik u nekoliko navrata, kad god bi mu se neki od saradnika približio po popularnosti, rešavao da ih odstrani iz svog okruženja. Kao primere, Lalić navodi bivšeg predsednika Abdulaha Gula ili premijera Ahmeta Davutoglua, koji je bio jedan od ideologa „neoosmanizma“, na kojoj AKP zasniva svoj program.

Šansu da nešto promeni turski predsednik ima do 2023, kada mu ističe mandat i kada se održavaju predsednički i parlamentarni izbori, zaključuje Lalić.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na biralištu u Isatnbulu. Uljuljkan u pobedama, okružio se rođacima, prijateljima, zapravo kadrovima koji nisu bili dorasli pozicijama koje su pokrivali jer je očigledno mislio da je dovoljno da svojim autoritetom obezbeđuje pobede, objašnjava Lalić.

Na izborima održanim u martu Imamoglu je proglasio pobedu sa razlikom od 13.000 glasova u svoju korist. Međutim, AKP je uložila žalbu izbornoj komisiji, pod izgovorom da su mnogi glasovi pokradeni i da mnogi posmatrači na izbornim mestima nisu imali zvanično odobrenje da budu tamo.

Usledila je odluka da se izbori ponove, što su mnogi kritičari Erdoganovog režima protumačili pritiskom turskog predsednika na izbornu komisiju.

Usledio je epilog u kome je Imamoglu, malo poznati administrator istanbulske četvrti Bejlikduzu, ubedljivo pobedio Binalija Jildirima, jednog od osnivača AKP, bivšeg premijera i predsednika turskog Parlamenta (Medžlisa).

(Sputnjik)