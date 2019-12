Erdogan: Svetske sile još nisu podržale „sigurnu zonu“

ANKARA – Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da svetske sile još nisu pružile podršku za njegovu „sigurnu zonu“ na severu Sirije gde planira da naseli milion sirijskih izbegliva.

„Čak ni zemlje koje smatramo najmoćnijim i najuglednijim nisu još odgovorile na naš poziv za sigurnu zonu i rekle da ‘ulaze'“, rekao je Erdogan novinarima u Ženevi gde je juče prisustvoao Globalnom forumu o izbeglicama, preneo je NTV.

On je dodao da će se više od 600.000 izbeglica dobrovoljno pridružiti onima koji su već u „mirovnoj zoni“, a njih je 371.000.

„Ako u tome uspemo to će ući u istoriju kao primer. Reći će – Turska je osnovala ovaj grad ili gradove za izbeglice. To je za nas stvarno važno. Naš projekat je sjajan“, rekao je on, prenosi Rojters.

Erdogan je rekao da je Turska potrošila 40 milijardi dolara za zbrinjavanje oko 3,7 miliona sirijskih izbeglica. Ponovo je optužio Evropsku uniju da nije realizovala polovinu od skoro šest milijardi evra koliko je obećala Turskoj za pomoć izbeglicama.

(Tanjug)