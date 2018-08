Eskalacija sukoba: Palestinci ispalili rakete, Izraelci žestoko uzvratili (video)

Palestinski militanti ispalili su u noći na četvrtak skoro 150 raketa na južni deo Izraela, od kojih je 25 oboreno, saopštile su izraelske vlasti.

Najveća šteta naneta je gradu Sderotu, kao i nekolicini pograničnih mesta, gde je jedna raketa pala i na civilni objekat, usled čega je ranjeno dvoje građana.

Sirene od srede gotovo neprekidno odjekuju južnim Izraelom, upozoravajući stanovnike da ostanu u skloništima.

Istovremeno, izraelska avijacija gađala je 140 strateških položaja Hamasa koji upravlja Pojasom Gaze. U tim napadima, kako se navodi, poginulo je troje Palestinaca, od kojih jedna žena sa bebom.

Mediji podsećaju da je do eskalacije nasilja došlo u vreme kada su obe strane izvestile o mogućem napretku napora UN i Egipta da se okončaju višemesečni sukobi.

Naime, visoki izaslanik Hamasa rekao je u sredu da su pregovori o smirivanju napetosti između Izraela i Pojasa Gaze pod pokroviteljstvom UN i Egipta u naprednoj fazi, dok je sličnu izjavu dao i izraelski predstavnik, sugerišući mogući preokret nakon žestokog četvoromesečnog nasilja.

​Ni UN ni Egipat dosad nisu javno izneli detaljan plan za Gazu, osim što su rekli da treba osigurati veliku ekonomsku pomoć za dva miliona Palestinaca.

Escalation between #Hamas & #Israel continues.

🔺 Approx. 150 rockets launched from Gaza at Israel

🔺 Iron Dome intercepted 25 launches

🔺 IAF conducted approx. 140 targeted strikes against Hamas assets. Including the first hot interception of a rocket launching terror cell. pic.twitter.com/steiNfBKmR

— LTC (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) August 9, 2018