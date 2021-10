Fajzer ocekuje da do aprila isporuci vladi 50 miliona doza

VAŠINGTON – Kompanije Fajzer i Bionteh saopštile su danas da očekuju da isporuče još 50 miliona doza antikovid vakcine američkoj vladi do kraja aprila.

Savetnici Agencije za hranu i lekove (FDA) glasali su u utorak da se preporuči upotreba vakcine za decu od pet do 11 godina, ali FDA se još nije oglasila, čeka se odluka, preneo je Rojters.

Ukoliko FDA odobri i preporuče je savetnici američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Fajzer i Bionteh očekuju da počnu sa isporukama vakcina odmah, a doze za decu će biti 10 mikrograma, kako je naložila američka vlada.

Vlada SAD je dosad obezbedila 600 miliona doza vakcine za upotrebu u zemlji, i dodatnih milijardu doza za donacije siromašnim zemljama.

Proizvođači vakcine su rekli da u poslednjem kvartalu godine očekuju preliminarne podatke testiranja vakcine za decu od dve do četiri godine, i za bebe od šest meseci do dve godine, a rezultati najkasnije mogu da stignu do prvog kvartala 2022. godine.

(Tanjug)

