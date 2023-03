Filipović: Vlada neće dozvoliti trostruko povećanje cene gasa, biće uz građane

ZAGREB – Prema proračunu koji je ranije objavila Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) prosečno domaćinstvo u Hrvatskoj, koje je do sada za gas godišnje izdvajalo 860 evra, račun bi im od 1. aprila trebalo da iznosi 1900 evra, a ministar Davor Filipović kaže da bi to bio veliki udar na standard građana i da vlada to neće dozvoliti.

Filipović je komentarišući prorčun HERA-e, prema kojem bi gas trebalo da poskupi čak trosturko, ako vlada ne nastavi sa ograničavanjem cena, rekao da je ovo telo nezavisno u svom postupanju,.

Prema njihovom proračunu, gas bi trebalo da poskupi sa 41 na 106 evra i to bi, kazao je, bio strašan udar na standard građana.

„Mi ne možemo uticati na ono što će HERA da radi, ali nećemo dozvoliti da dođe do takvog poskupljenja gasa i staćemo čvrsto uz građane“, rekao je Filipović za zagrebačku N1 tv.

Na pitanje kako će to sprečiti, Filipović je rekao da će konkretne mere prezentovati u naredne dve sedmice.

“Kontinuiramo održavamo sastanke po tom pitanju. Naši građani treba da znaju da kao što smo u svim krizama pomagali građanima i privredi, to ćemo nastaviti raditi i dalje”, rekao je ministar.

Upitan za komentar predloga da oni koji troše više i imaju viša primanja treba i da plate više, odnosno da ne budu obuhvaćeni novim paketom mera, Filipović je rekao:

“Celi paket izrade novih mera, uz premijera, koordinira potpredsednik vlade Oleg Butković. Ne mogu govoriti o detaljima jer se na njima još radi, ali građani treba da znaju da će mere od 1. aprila biti nastavljene. Dok god traje kriza, vlada će biti uz građane”.

U vezi sa zamrzavanjena cena devet prehbrambenih proizvoda, Filipović je rekao da su to napravili kako bi pomogli građanima u najvećoj potrebi.

“Imali smo tada brojne tonove koji su govori da će biti nestašice tih proizvoda i da će određeni trgovački lanci propasti, naravno, ništa se od toga nije dogodilo. Upravo ograničavanje cena je dovelo do konkurencije trgovačkih lanaca i pale su cene tih proizvoda”, rekao je Filipović.

Komentarisao je i podatke Eurostata prema kojima je Hrvatska među pet zemalja s najvećim porastom cena uprkos svim uvedenim merama.

“Mi smo imali poslednja tri meseca prošle godine inflaciju preko 13 posto, u januaru je ona pala na 12,5 posto. Vlada je štitila kupovnu moć kroz kontinuirane mere. Mi smo nedavno predstavili aplikaciju ‘Kretanje cena’, odnosno tzv. bele liste, gde građani mogu videti cijene oko 350 proizvoda iz tri trgovačka lanca Konzum, KTC i Tommy, koji su odlučili da posluju transparentno. Mi ćemo u narednom periodu popisati cene i svih drugih trgovačkih lanaca i tako će građani videti ko se prema njima korektno ponaša, a ko neopravdano diže cene”, najavio je ministar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.