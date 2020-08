Firme varale i zarađivale na pomoći države za plate radnicima

RIM – Italija je do sada iz fonda za one koji su zbog pandemije Covida19, morali na prinudni odmor potrosila 16 i po milijardi eura, a praksa je pokazala da se neke od firmi koje su dobijale pomoć za isplatu plata radnicima varale državu i zarađivale na toj pomoći.

Fond predviđa da radnici koji ostaju kod kuce primaju 20 odsto plate od firme u kojoj su zaposleni, a ostalo ide iz specijalnog dela penzionog fonda ( kasa integracije).

To je u Italiji veoma vazna socijalna mera, u protivnom u vreme krize mnogi radnici bi bili otpusteni međutim list na osnovu svedočenja nekih radnika prenosi kako su to firme iskoristile da prevare dryyavu i dodatno zarade.

Radnici koji su naravno anonimni navode kako to funkcioniše-firma ]osalje radnike na prinudni odmor, drzavi prijavi da ih placa za samo 20 odsto radnih sati, a onda te radnike zove da nastave raditi puno radno vreme bilo u firmu ili od kuce onlajn.

List navodi slučaj kuvara u poznatom restoranu u Veroni, koji ne samo da nije, kako je njegova firma prijavila, bio kod kuce, vec je u toku sedmice belezio i više od 60 radnih sati, ali je primao umanjenu platu a i to iz penzionog fonda, što znači da je zarada ostaje vlasniku.

“Imali smo hiljade prijava, ali nista se ne moze uciniti ako osobe koje nas zovu da bi nam signalizirale praksu ne prijave šefove i firme. A to naravno ne mogu uciniti jer rizikuju ne samo da izgube posao koji imaju vec i probleme u nalazenju drugog posla”, kaze lider jednog od sindikata Andrea Loviseto.

Po njegovim recima inspektori rada ne mogu mnogo otkriti ni uciniti, ali se “fenomenu” mozes stati u kraj ako se uporedi promet, to jest zarada u vreme kada su radnici “bili na prinudnom” i u normalno vreme.

“Ne moze gazda ili vlasnik da zaradi isto ili vise kada su zaposleni na prinudnom odmoru, kao i kada se radi normalno”, kaze sindialista Loviseto.

Ovo potvruje i cinjenica saopstena u parlamentu da su, cetvrtina firmi koje su uzivala pomoc vlade, to jest cijim je radnicima “na prinudnom odmoru” placano iz “fonda za integrtaciju” imale isti promet i zaradu, kao i u vreme pune zaposlenosti, a bez kriticne situacije.

Zato je vlada je odlucila da od avgusta traziti od vlasnika firmi da placaju 18 odsto od sume koju radnik treba da dobije iz integracionog fonda dok je “na prinudnom odmoru”.

