Fon der Lajen: Protiv Rusije uvodimo najsnažnie sankcije ikada

BRISEL – Predsednica Evopske komisije Ursula fon der Lajen predstavila je danas predlog EK za 10 paket sankcija protiv Rusije, za koji je rekla da je najjači do sada.

Kako je rekla, novim paketom, predlaže se zabrana izvoza za 11 milijardi evra za industrijske proivode i tehnologiju koji ne mogu da se dobiju preko trećih zemalja, kao elektronika, specijalizovana vozila, rezervni delovi za kamione i avione.

„Predlažemo zabranu izvoza za 47 elektronskih komponenta koje se koriste za dronove, rakete i helikoptrere i termičke kamere. Sve ćemo učiniti da ovi proizvodi ne mogu da se nađu na drugom mestu. Prvi put uvodimo, sankcije protiv entiteta trećih zemalja. Kao iranska revolucionerna garda koja snabdeva Rusiju sa drnovima. To su sankcije protiv sedam iranskih entiteta da ne bi mogli da snabdevaju Rusiju“, naglasila je ona.

Kako je objasnila, cilj je da se ubede druge kompanije ili međunarodni trgovci da ne rade sa Moskvom.

Lajen je predložila i da se napravi spisak ruskih propagandista, jer, kako je rekla, Putin ima armiju propagandista sa mrežama dezinformacija koje šire „toksične vesti da bi polarizovali zemlje EU“.

„Sada imamo najsnažnie sankcije ikada i sve ćemo da uradimo da one budu striktno primenjene. Uvodimo mere da bi se izbeglo zaobilaženje sankcija. To je moja četvrta tačka. Pratićemo oligarhe koji se kriju ili prodaju svoju imovinu da bi izbegli sankcije. Zajedno sa zemljama članicama napravićemo pregled svih zamrznutih sredstava ruske centralne banke koji se nalaze u EU. To je ključno da bi koristili ova sredstva za rekonstrukciju Ukrajine“, podvukla je ona.

Fon der Lajen je najavila da će specijalni predstavnik EU Dejvid O Salivan stupiti u kontakt za trećim zemljama da bi EU bila sigurna da će i one primenile sankcije i najavila je da će se iduće sedmice organizovati forum za koordinaciju sankcija sa evropskim međunarodnim partnerima.

(Tanjug)

