FR: U napadu u parku ubijena jedna osoba, napadač ubijen

PARIZ – U napadu u blizini Pariza danas je ubijena jedna osoba a dve su povređene, nakon čega je policija usmrtila napadač, saopštili su zvaničnici.

Francuska policija ubila je muškarca u mestu Vilžuif kod Pariza nakon što je nožem napao više ljudi u javnom parku, javila je nešto ranije francuska BFM TV.

Kako se navodi, napadač je ubrzo posle ranjavanja podlegao povredama.

Motivi napada za sada nisu poznati, javio je AP.

Zvaničnik policije rekao je da su policajci otvorili vatru na napadača strahujući da on nosi pojas sa eksplozivom i

(Tanjug)