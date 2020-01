Gde je i kako ubijen Sulejmani (video)

Komandant elitne iranske jedinice „Kuds“ pri Korpusu Čuvara Islamske revolucije general Kasem Sulejmani ubijen je u napadu američkih helikoptera, kada je automobilom krenuo sa aerodroma ka centru Bagdada, izjavio je ambasador Irana u Iraku Iradž Masdžidi.

Kako je rekao, sa aerodroma ka Bagdadu krenulo je dva automobila, a u njima se nalazilo ukupno 10 ljudi, uključujući i Sulejmanija.

„Svi putnici su poginuli, uključujući i obezbeđenje Sulejmanija“, dodao je.

Telo ubijenog iranskog generala identifikovano je pomoću prstena koji je nosio na ruci. Mediji podsećaju da je Sulejmani bio poznat po tome što je na ruci imao prsten sa velikim crvenim dragim kamenom, što je često moglo da se vidi i na njegovim fotografijama.

U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavili i snimci posledica napada američkih helikoptera na vozila Sulejmanija i njegove pratnje.

