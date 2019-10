Gorbačov: Zapadni političari nisu prošli test nove epohe

BERLIN – Okončanje Hladnog rata bila je zajednička pobeda, međutim Zapad je sebe proglasio pobednikom bez razmišljanja kako će to Rusija da prihvati, izjavio je bivši sovjetski predsednik Mihail Gorbačov.

On je to rekao u intervjuu za nemački Velt am Zontag, a uoči godišnjice pada Berlinskog zida 9. novembra, prenosi Tas s.

„Najpre su SAD sebe proglasile pobednikom, tvrdeći to na sve strane. Nisu se zamarali razmišljanjem kako će to prihvatiti Rusija koja je toliko toga učinila za okončanje Hladnog rata i trku u naoružanju. Nisu razmišljali o tome kako će to uticati na odnose Rusije i zapada“, rekao je Gorbačov.

Kako je ocenio, Zapad je počeo da se ponaša kao da mu je sve dozvoljeno – da koristi silu bez odobrenja SB UN, da krši međunarodne sporazume, uvodi sopstvene termine.

„Umesto da su stvorili novu arhitekturu zajedničke bezbednosti u Evropi, pokrenuta je ekspanzija NATO i saveznice su se proglasile garantom mira na našem kontinentu i van njega“, rekao je Gorbačov.

Kako je istakao, političari zapada nisu prošli test nove epohe.

„To je koren i uzrok svih današnjih problema“, zaključio je Gorbačov i dodao da sada političari postaju svesni da izolacija Rusije šteti svima.

Kako je zaključio, timski rad je potreban da bi se našla rešenja koja svima odgovaraju.

(Tanjug)