Govor drugačiji, neko iz male zemlje drznuo da kaze istinu

NJUJORK – Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je njegov govor na Generalnoj debati UN u Njujorku izazvao paznju, jer je bio drugačiji i jer se neko iz male zemlje po broju stanovnika drznuo da kaže istinu.

Na pitanje novinara da li ga je neko od svetskih lidera pozvao posle govora koji je na zvanicnom kanalu UN bio gledaniji od govora ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vucić je rekao da su mu prišli šefovi misija nekih od najznacajnijih zemlja da mu cestitaju na hrabrosti i da kazu da to nisu čuli poslednjih 10 godina.

Vučić je za srpske medije u Njujorku rekao da je njegov govor bio drugačiji, da je govorio šta misli i da je izneo argumente za koje ne može da se kaže da snisu tačni.

„Pitanje je da li sam uradio nešto dobro za Srbiju, ono cime moram da se rukovodim je da li smo napravili nesto dobro za zemlju. Jesmo, jer smo strasnije i argumentovano branili nasu poziciju i pokazali da nismo šaka zobi, jer su oni veiki, a mi mali, i da se borimo za svoje stavove i time sebi digli cenu“, istakao je Vučić.

On je ocenio i da to može da bude mač sa dve ostrice.

„Svi znaju da smo mi pokvarili narativ jedistva u borbi za teritorijalni integritet i da smo podsetili na nesto cega bi neki da se ne sećaju kada je u pitanju princip teritorijalnog integriteta i Povelja UN“, objasnio je Vucić.

On je dodao da to nije pitanje snage, već sam narativ teže prolazi u svetskom mnjenju ako ih neko podseća kako su poštovali Povelju UN nekoliko decenija ranije.

„Zato oni hoće da se resava kosovski čvor brze i po tom pitanju nam neće biti lako“, ukazao je predsednik.

On je pitajući se da li je mogao nesto drugo da kaze, da li da govori o klimatskim promenama kada nam gori situacija na KiM, kada postoje problemi sa energetikom, a drugima sa hranom, konstatovao da se naša pozicija ne bi promenila i da se neko ne može umilostiviti ako biste bili fini.

„Nije taj govor mač sa dve oštrice, već naša pozicija uopšte. Mi ne možemo da umilostivimo nikoga ćuteći. Tek tada bi se kao orlušine ustremili na nas. A sada vide da smo mali, ali spremni da se borimo“, istakao je Vučić.

On je naveo i da je uspeo sve da kaže, a da to ostane bez javne kritike jer je pazljivo biran kontekst i reci.

„Ja sam iznosio cinjenice, a da li su svi srecni, nisu, ali je moje da govorim u interesu naseg naroda“, podvukao je Vučih.

Na pitanje da je jedina zamerka bila što je govor zaključio rečima „Živela Srbija“ i da su se tim povodom čuli podsmesi, Vučić je istakao da je ponosan na te reci.

„Smejali su se neki politički protivnici, jer se oni podsmehuju svojoj zemlji, stide se toga što su iz Srbije. A ja se ne stidim. Ako Zelenski može da kaže „Slava Ukrajini“, a što mene da bude sramota da kažem „Žvela Srbija“. U Crnoj Gori govore „Nek je vječna“. Pa što mi ne možemo da kazemo „Živela Srbija“. Ja sam ponosan na to, ne stidim se svoje zemlje“, ukazao je Vučić.

On je primetio i da to što je njegov govor videlo mnogo više ljudi nego govor Zelenskog ne znači mnogo, i dodao da je Zelenski sada u središtu pažnje, ali da ne misli da je on lično srećan zbog toga.

(Tanjug)

