Granatiranje Harkova: Trenutak kada je raketa eksplodirala u centru grada (video)

Harkov je ponovo napadnut od strane ruskih trupa u utorak ujutru.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

Na snimcima lokalne televizije na društvenim mrežama se vidi kako raketa, bomba ili projektil eksplodira ispred zgrade koju je „Kijev independent“ indentifikovao kao sedište regionalne vlade. BBC prenosi da je do eksplozije došlo na Trgu slobode u centru grada.

Razbijeni su prozori na obližnjim zgradama i uništeni su automobili. Napad je prijavljen oko osam časova po lokalnom vremenu. Još uvek nema informacija o povređenima ili poginulima.

Operativna komanda Ukrajine takođe je saopštila da su ruske trupe ispalile raketu na zgradu regionalne administracije u Harkovu.

Video pokazuje ogromnu eksploziju pri čemu je zgrada direktno pogođena. U tom trenutku je prolazilo nekoliko civilnih automobila. Napad je kako piše Gardijan, navodno bio pokušaj ubistva guvernera Harkova i njegovog tima koji vodi odbranu grada.

Jerks🇷🇺 are destroying Kharkiv🇺🇦. They are shelling the city center and destroying the city administration. And they kill peaceful people. Russians, we will not forgive you! And we will hunt you away from our land. pic.twitter.com/qso0f1V581

— Povernisь živim (@BackAndAlive) March 1, 2022