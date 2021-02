Grenel pozdravio uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova

Američki diplomata Ričard Grenel pozdravio je uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova na osnovu dogovora Beograda i Prištine u čijem je postizanju posredovao, ocenivši da je reč o istorijskom danu.

„Sjajan dan. Izrael i Kosovo su zvanično uspostavili diplomatske odnose“, naveo je Grenel na Tviteru.

On je zahvalio ministrima spoljnih poslova Kosova i Izraela, Gabrijelu Aškenaziju i Meljizi Haradinaj Stubli, doskorašnjem predsedniku SAD Donaldu Trampu i američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu na, kako je naveo, „predanosti da današnji dan učine zaista istorijskim“.

Uspostavljanje diplomatskih odnosa Kosova i Izraela dogovoreno je vašingtonskim sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova.

Taj dogovor je postignut 4. septembra u Beloj kući, uz posredovanje Grenela, tada Trampovog specijalnog izaslanika za pregovore Srbije i Kosova.

Izmedju ostalog, Srbija se u Beloj kući obavezala da prebaci Ambasadu u Jerusalim do 1. jula 2021. godine, a Kosovo na medjusobno priznanje s Izraelom.

(Beta)

