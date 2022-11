Grifits uveren u nastavak sporazuma o izvozu žita

ISTANBUL – Zamenik generalnog sekretara UN zadužen za humanitarna pitanja Martin Grifits kaže da veruje u nastavak sporazuma o izvozu žita.

On je nakon sastanka sa ruskim i ukrajinskim delegacijama u Istanbulu napisao na Tviteru: „Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da unapređujemo naš važan rad“.

Na sastanku je, kako je naveo, čuo stavove obe strane o unapređenju izvozne crnomorske inicijative za žito, preneo je Rojters.

Sporazum o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine zaključen je 22. jula, a važi 120 dana.

On je na snazi do 19. novembra i biće obnovljen automatski za narednih 120 dana ukoliko nijedna strana potpisnica nije protiv toga, a to su Rusija, UN, Ukrajina i Turska.

UN navode da je 10 miliona tona žitarica i druge hrane izvezeno do sada iz Ukrajine u skladu sa sporazumom, što je pomoglo da se spreči globalna prehrambena kriza.

(Tanjug)

