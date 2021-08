Gutereš pozvao talibane da odmah obustave ofanzivu

NJUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je juče talibane da odmah obustave ofanzivu u Avganistanu, upozorivši da se situacija u toj zemlji izmiče kontroli.

„Poruka međunarodne zajednice onima na ratnom putu mora biti jasna: osvajanje vlasti vojnom silom je gubitak“, istakao je on, preneo je Rojters.

To može dovesti samo do produženog građanskog rata ili do potpune izolacije Avganistana, kazao je Gutereš novinarima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.