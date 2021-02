Haos na auto-putu u Teksasu, najmanje petoro mrtvih u neviđenom lančanom sudaru (video)

Najmanje pet osoba je poginulo u lančanom sudaru skoro 100 vozila na ledom prekrivenom auto-putu u američkoj saveznoj državi Teksas.

Nesreća se dogodila na međudržavnom putu u blizini centra Fort Vorta.

Na fotografijama objavljenim na društvenim medijima vide se „naređana“ vozila koja su potpuno blokirala put.

Tough scene to witness in #FortWorth. Crews are forced to use cranes to lift cars off…other cars. No time table for when I-35W is reopening.

Latest is 70+ vehicles involved, more than 30 taken to hospitals, and at least five people dead. #NBCNews pic.twitter.com/5DwQkkDLUM

— Morgan Chesky (@BreakingChesky) February 11, 2021