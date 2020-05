Haos u gradovima širom SAD, Pentagon naredio pripravnost vojne policije (video)

Širom SAD nastavljeni su protesti građana zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda, tokom nedavne policijske intervencije u Mineapolisu.

Osim inicijalnih demonstracija gnevnih građana u Mineapolisu, u državi Minesoti, gde je u petak raspoređena Nacionalna garda i uvedeno privremeno vanredno stanje sa policijskim časom, hiljade ljudi izašle su na ulice i u Čikagu, Detroitu, Los Anđelesu, Kentakiju, Vašingtonu, Atlanti, Denveru, Kolambusu, Memfisu, Njujorku, izvestio je Rojters.

Protesti nakon smrti Afroamerikanca Džorža Flojda kojem je policajac Derek Šovin pet minuta kolenom pritiskao vrat, dok se ovaj nije opirao i na kraju je umro, proširili su se na celu zemlju.

Bela kuća je čak nakratko bile pod blokadom, opkoljena demonstrantima koji su uzvikivali „Nema mira bez pravde“, a situacija je bila na ivici sukoba kada su pripadnici policije zapretili suzavcem jednom dečaku.

Veliki broj demonstranata okupio se i u Bruklinu, a Rojters izveštava da su ljudi hapšeni i sa lisicama na rukama uguravani u gradske autobuse parkirane duž prometne Atlantik avenije, u kojoj je došlo do potpunog kolapsa saobraćaja.

Veliki broj ljudi demonstrirao je i na Menhetnu, uzvikujući „ne možemo da dišemo“ i tražeći da se policijska britalnost zauvek stavi van zakona.

Bernis King (57), najmlađa ćerka Martina Lutera Kinga, ubijenog aktiviste i borca protiv rasizma, ikone novije afroameričke istorije, održala je nadahnut govor u Atlanti pred velikim brojem učesnika protesta, koji su blokirali saobraćaj i u gradu i na prilaznom autoputu.

„Obračunajmo se sa zlom našeg vremena na nenasilan način“, poručila je ćerka Martina Lutera Kinga koji je ubijen 1968. godine, takođe nakon rasistički motivisane intervencije policije protiv masovnih protesta Afroamerikanaca širom SAD.

U nekoliko navrata protesti u Atlanti izmakli su kontroli i postajali nasilni i haotični, a CNN je izvestio da je nedaleko od glavnog kompleksa ove informativne mreže izbio veliki požar u kome su gorela i policijska vozila.

Prozori na zgradi CNN bili su porazbijani, a policija je jedva uspela da spreči demonstrate da uđu u ovu medijsku kuću.

Derek Šoven, policajac koji se vidi na snimku koji obišao svet kako kleči osumnjičenom Džordžu Flojdu na vratu dok ga ovaj panično upozorava da ne može da diše, uhapšen je pod optužbom za ubistvo privedenog, nenaoružanog Afroamerikanca.

BREAKING: Fmr Minneapolis police officer Derek Chauvin is charged with third degree murder plus manslaughter. He’s the man who held him knee on George Floyd’s neck until he couldn’t beg for help any longer.

The local prosecutor says its extraordinary how fast they moved to charge pic.twitter.com/D7uYU0BVPz

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 29, 2020